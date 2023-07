Dopo quello dei treni (Trenitalia e Italo) i viaggiatori dovranno far fronte a un nuovo sciopero che stavolta riguarderà il trasporto aereo. Ad incrociare le braccia il prossimo 15 luglio sarà il personale di terra degli aeroporti nonché i servizi di handling e check-in. Sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si legge inoltre che nella medesima giornata incrocerà le braccia anche il personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air che opera voli per Ryanair (per 4 ore, dalle 12 alle 16). Inoltre ci sarà anche uno stop di 8 ore, dalle 10 alle 18, del personale navigante del vettore Vueling.

Ecco allora quello che sappiamo fino ad ora con l’elenco garantiti.

Disagi nella giornata di sabato

Non solo lo sciopero dei treni, sabato ci sarà anche quello del trasporto aereo che potrebbe causare non pochi disagi ai viaggiatori. Sono previste, infatti, cancellazioni e ritardi. Le sigle sindacali che hanno promosso la mobilitazione sono la Ugl, la Uiltrasporti, la Filt-Cisl e Filt-Cgil e alla base della protesta c’è l’accordo sottoscritto e definito inaccettabile.

Sciopero trasporto aereo 15 luglio: orari ed elenco voli garantiti

Da parte delle compagnie aeree, infatti, ci sarebbe stata una totale chiusura al dialogo. Tornando allo stop, esso riguarderà la fascia oraria dalle ore 10 alle ore 18 e dalle 12 alle 16 quello di Malta Air. Proprio per questo ci saranno cancellazioni di voli ad eccezione di alcuni che collegano le isole con un’unica frequenza giornaliera e con l’esclusione del traffico continentale.

Sul sito ufficiale dell’Enac ci sono indicazioni più dettagliate dello sciopero del 15 luglio di 8 ore (dalle 10 alle 18). Più nel dettaglio, si legge che sciopererà il personale dipendente delle società di handling portuale, i lavoratori delle imprese aeroportuali di handling e quelli del comparto aereo (aeroportuale e dell’indotto aeroporti).

E ancora, il personale dipendente delle aziende di trasporto aereo e indotto.

L’Enac ha poi aggiunto che sabato saranno risparmiati solo i voli garantiti che sono in primis quelli di collegamento con le isole con 1 sola frequenza giornaliera, ecco l’elenco. Ha spiegato, poi, che dovrà essere assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali al momento dell’inizio della mobilitazione. In più dovranno essere assicurati anche quelli schedulati in orari antecedenti all’inizio dello sciopero e ritardati per cause che non dipendono dalla volontà delle parti.

E ancora, dovrà essere assicurato l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con un orario stimato non oltre i 30 minuti prima dell’inizio del disagio. Infine dovranno essere assicurati tutti i collegamenti intercontinentali compresi i voli che transitano su scali nazionali. Sempre sul sito dell’Enac c’è l’elenco anche di questi.

Ricordiamo inoltre che, oltre allo sciopero del 15 luglio, ci potrebbero essere anche dei disagi dopo la comunicazione di Easyjet della cancellazione del 2% dei voli programmati nel terzo trimestre 2023. Esattamente quelli da luglio a settembre. In tutto si tratta di 1700 voli, 132 di essi interesseranno il nostro paese. E, come sottolinea Ilcorriere, nei prossimi giorni anche altre compagnie aeree potrebbero seguito tale esempio. L’EasyJet ha però spiegato che il 95% dei passeggeri il cui volo è stato cancellato è stato riprogrammato su voli alternativi. Al 5% di essi, invece, è stato offerto un rimborso.

Riassumendo…

1. Disagi per chi si sposta in aereo, il 15 luglio ci sarà uno sciopero di 8 ore

2. Saranno coinvolti anche Malta Air e Vueling

3. La mobilitazione sarà di 8 ore, dalle 10 alle 18 e l’Enac ha comunicato la lista dei voli garantiti.

[email protected]