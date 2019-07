Sciopero trasporti pubblici Milano 11 luglio 2019: orari e fasce garantite

L’11 luglio 2019 la Cub Trasporti ovvero la Confederazione Unitaria di Base Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori dell’azienda ATM a Milano. Ecco le principali informazioni in merito compresi gli orari e le fasce garantite.

Perché si sciopera l’11 luglio

Lo sciopero dell’11 luglio 2019 proclamato dal Cub Trasporti sarà contro la privatizzazione, la liberalizzazione e la finanziarizzazione dell’hinterland milanese e della TPL.

Linee Atm e Net: le modalità dello sciopero

Sarà inoltre contro le gare di appalto dei servizi che al momento sono gestiti dal gruppo “ATM” e per far sì che tornino all’interno dell’azienda i servizi che sono stati dati in appalto o/e in sub appalto anche se complementari al trasporto. Si sciopererà poi contro la vendita delle azioni del gruppo “Atm” e la quotazione in borsa dell’azienda. E ancora, affinché ci sia l’affidamento diretto dei servizi gestiti da Atm in house e l’affidamento sempre diretto dei servizi Tpl (ovvero quelli riguardanti la città metropolitana milanese) all’Atm.

Lo sciopero del personale di superficie, della metropolitana e del personale viaggiante Atm sarà dalle 8.45 alle ore 15 e dalle ore 18 al termine del servizio. Le fasce garantite, quindi, saranno da inizio servizio alle 8.44 e dalle 14.59 alle 17.59. Per le prime e le ultime corse effettive prima e dopo lo sciopero contattare l’azienda Atm.

Anche a Monza, le linee gestite dalla Net- Nord Est Trasporti faranno sciopero. Gli orari dell’agitazione saranno dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio. Ci saranno anche per la Net fasce protette. Per quanto concerne il servizio extra-urbano lo sciopero ci sarà dalle ore 8.45 alle 15 e dalle 18 fino alla fine del servizio.

Infine, anche il personale viaggiante della funicolare di Como-Brunate farà sciopero e l’agitazione prevista darà dalle ore 8.30 alle 16.30 nonché dalle 19.30 fino alla fine del servizio. Le fasce protette, anche in questo caso, saranno da inizio servizio all’orario in cui partirà il primo stop e dalla fine del primo stop all’inizio del secondo orario di sciopero.

