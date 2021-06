Torna il nostro appuntamento mensile con il calendario degli scioperi dei trasporti per giugno 2021. Il mese si è aperto con lo sciopero dei trasporti in tutta Italia, proclamato dalle sigle sindacali ORSA TRASPORTI e SLAI COBAS per il sindacato di classe. Vediamo ora quali sono le altre date in programma secondo il sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sciopero trasporti giugno 2021: le proteste del settore ferroviario

L’unico sciopero dei treni previsto a giugno coinvolgerà il personale mobile della società Trenitalia presso l’impianto equipaggi long haul di Genova il giorno 9 giugno: i dipendenti incroceranno le braccia per 8 ore, dalle 9 alle 17.

Sciopero trasporti giugno 2021: le proteste nel trasporto pubblico locale

Oltre allo sciopero nazionale del 1° giugno, sono previsti nuovi scioperi nel trasporto pubblico locale il 21 e il 22 giugno.

Lunedì 21 protesterà il personale addetto al trasporto pubblico locale aderente alle sigle sindacali CUB Trasporti, COBAS Lavoro Privato e ADL-COBAS. Lo sciopero ha rilevanza nazionale e prevede 4 ore di astensione dal lavoro, con differenti orari su base territoriale. La data di proclamazione dello sciopero risale allo scorso 30 maggio.

Martedì 22 giugno, invece, scioperano i dipendenti della società ATAP di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. La protesta avrà una durata di 24 ore e avrà rilevanza locale.

Sciopero trasporti giugno 2021: le proteste del settore aereo

Così come nel settore ferroviario, anche in quello aereo è prevista un’unica data di sciopero, quella del prossimo 18 giugno, di venerdì. Il sindacato UNICA, insieme a RSA FILT-CGIL, UGL-TA e RSA, hanno proclamato uno sciopero di rilevanza nazionale della durata di 4 ore, dalle 13 alle 17 (personale turnista, le ultime 4 ore di servizio per il personale normalista). La mobilitazione coinvolgerà il personale della società Enav e i dipendenti delle compagnie del settore trasporto aereo.

Tra gli aeroporti interessati anche quelli di Roma Ciampino, Olbia-Tempio, Firenze, Pisa, Perugia, Pescara e Milano.

