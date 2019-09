Sciopero mezzi pubblici oggi 6 settembre, gli orari dello stop a Milano e Napoli

Si fermano i mezzi pubblici oggi, venerdì 6 settembre, sciopero dei trasporti che coinvolgerà Milano e non solo. Le proteste continueranno però anche in altre città, ad esempio a Bologna lo sciopero sarà domani 7. Andiamo a vedere quali sono gli orari riguardanti lo stop.

Sciopero mezzi pubblici 6 settembre

Oggi il personale Atm incrocerà le braccia per 4 ore, a Milano lo stop inizierà alle 18 e si concluderà alle 22, sia per bus che per metro. La protesta Atm è rivolta al sindaco Sala e alla possibilità di privatizzazione.

Ad appoggiare lo sciopero c’è il sindacato Sol cobas che attacca fortemente questa possibilità, asserendo che una scelta del genere metterebbe in piedi una fiera di appalti e subappalti inaccettabili.

Ma non solo Milano vivrà ore di disagio quest’oggi, c’è infatti anche in programma lo sciopero Eav della Campania, la linea della Circumvesuviana che copre il territorio napoletano e non solo. Stop praticamente per tutta la mattinata, il personale Eav incrocerà le braccia dalle 09:00 alle 13:05. A proclamare lo sciopero è stato il sindacato Or.S.A. Ecco le linee che vivranno ore di disagio durante la mattinata di oggi: Circumvesuviana, Linee Flegree, Linee Suburbane, Linea Metropolitana (MetroCampania Nord Est).

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare i siti ufficiali delle due compagnie, la Eav per Napoli e Campania, la linea Atm per Milano.

Potrebbe interessarti anche: Sciopero aerei, Ryanair e Alitalia si fermano a settembre, ecco le date

Condividi su