Sciopero generale 8 marzo 2023: orari stop Trenord, Trenitalia e mezzi pubblici

Domani 8 marzo, festa della donna, ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà per 24 ore i lavoratori e le lavoratrici di alcuni settori pubblici, privati e cooperativi, dal settore pubblico alla scuola fino alla sanità.

Tale sciopero è stato proclamato contro la violenza sulle donne e in supporto dei loro diritti. A proclamare la mobilitazione sono state le sigle sindacali Adl Cobas, Cub, Cobas Sanità Università e Ricerca, Usb e Slai Cobas per il sindacato di classe. Inoltre hanno aderito ad esso anche Usi educazione, Usb Pi, Usi Cit e Cub Sanità.

Si attendono, quindi, per la giornata di domani forti disagi per la circolazione dei mezzi pubblici con orari diversi da città a città. Ecco più nel dettaglio quali saranno i servizi coinvolti e le città nelle quali sono state già annunciate le mobilitazioni.

Trenord e Trenitalia

Per lo sciopero generale di domani 8 marzo si fermeranno i lavoratori di Trenord. Si legge sul sito ufficiale che lo stop ci sarà dalle 21 di stasera alle 21 di domani (proclamato da Adl Cobas) in concomitanza con quello proclamato da Cub Trasporti dalle ore 00 alle 21 dell’8 marzo.

Nella giornata di oggi i treni con partenza fino alle ore 21 con arrivo alle destinazioni finali entro le ore 22 viaggeranno regolarmente. Domani, invece, opereranno solo i treni indicati nella lista garantita con orario di partenza dalla stazione dopo le 6 e con arrivo a destinazione entro le ore 9. Il servizio riprenderà con regolarità nella fascia pomeridiana per i treni con partenza prevista dopo le ore 18.

Per quanto riguarda il servizio aeroportuale, ci saranno dei bus sostitutivi senza fermate intermedie. Esattamente a Milano Cadorna e Malpensa aeroporto solo per i collegamenti tra questi due luoghi.

Inoltre sarà garantito il collegamento aeroportuale S50 tra Milano Malpensa Aeroporto e Stabio (viceversa).

Sul sito di Trenitalia, si legge invece che per i treni a lunga percorrenza nella giornata di domani non ci saranno modifiche. Quelli regionali, invece, potrebbero subire delle variazioni. Saranno però garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

Atm e Atac

Nella giornata di domani per lo sciopero generale, si legge sul sito Atm, le metropolitane saranno garantite fino alle ore 18. Potrebbero quindi esserci problemi da dopo le 18 a fine servizio. I filobus, i tram e i bus, invece, potrebbero non essere garantiti nelle fasce orarie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. In più lo sciopero potrà avere conseguenze sulla funicolare Como-Brunate dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Nella notte tra il 7 e l’8 marzo, si legge sul sito dell’Atac (Roma) non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne con denominazione che inizia per “N”. Domani, invece, saranno garantite le corse da inizio servizio fino alle ore 8.30 e dalle 17 fino alle ore 20.

Sul sito della GTT si legge, invece, che è previsto uno sciopero aziendale di 4 ore per la giornata di venerdì 10 marzo dalle ore 18 alle ore 22. Non c’è invece alcun accenno a quello di domani. Anche a Napoli, sul sito dell’Anm e su quello dell’Eav non c’è nessun avviso sullo sciopero generale di domani. Il suggerimento è quindi quello di monitorare i siti web ufficiali delle aziende di trasporti con le quali si viaggia solitamente.

