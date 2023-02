Calendario scioperi programmati marzo 2023: l’8 marzo ci sarà quello generale con stop mezzi pubblici, autostrade

Come di consueto, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha diramato il calendario degli scioperi programmati del mese di marzo. Da esso si apprende che l’8 del prossimo mese, il giorno della festa della donna, ci sarà lo sciopero generale che interesserà i settori lavorativi pubblici, privati e le cooperative. Ovviamente la stop ci sarà anche per i mezzi pubblici e proprio ieri è stato confermato per tale giornata anche lo sciopero generale a Milano per il quale potrebbero fermarsi metropolitane e treni.

Occhio quindi agli orari perché chi utilizzerà i mezzi pubblici per spostarsi potrebbe avere gravi problemi. Come ogni sciopero, però, ci saranno anche le fasce orarie garantite.

La mobilitazione ci sarà per porre l’accento sulla condizione generale delle donne nel nostro paese ma anche per dire basta ai gravi tagli per la scuola e la sanità pubblica.

Ecco allora il calendario del prossimo mese.

Si inizia il 2 marzo

Nel calendario degli scioperi programmati diramato dal Ministero, il primo in programma è quello del 2 marzo. In tale giornata per 24 ore (dalle 17 del 2 alle 17 del 3 marzo) ci sarà lo stop del personale navigante tecnico Poste Air Cargo.

L’8 marzo, poi, come detto, ci sarà lo sciopero generale di 24 ore che interesserà il settore ferroviario dalla mezzanotte alle 21 e per Cub Trasporti dalle 00.01 alle 24. Quello Tpl in varie modalità territoriali, il marittimo isole maggiori di 24 ore da 1 ora prima della partenza e le isole minori dalle 00.01 alle ore 23. Le autostrade, invece, dalla mezzanotte alle 24.

Come comunica Milano Today, l’8 marzo a incrociare le braccia saranno le sigle sindacali Orsa Ferrovie, Cub, Slai Cobas e i maggiori disagi saranno ovviamente per chi utilizza le metropolitane, gli autobus e i tram Atm nonché i convogli regionali Trenord.

Gli altri del mese di marzo

Saranno poi coinvolti nell’agitazione anche i ferrovieri, i lavoratori Tpl e i dipendenti di Autostrade. Notizie più approfondite si avranno nei prossimi giorni.

Prosegue il calendario degli scioperi programmati con quello di 24 ore il 10 marzo. Riguarderà il personale della società Movibus di San Vittore Olona a Milano. Il 12, invece, per 24 ore (dalle 21 del 12 alle 20.50 del 13) ci sarà lo stop del personale Trenitalia uffici direzione tecnica Lavagnini di Firenze, Omc e Imc di Osmannoro (Fi).

Per 24 ore il 13 marzo sciopererà il personale Tpl della regione Umbria mentre il 17 si prevede lo stop del settore aereo, esattamente di 24 ore, dalle 00.01 alle 23.59. Incroceranno le braccia i lavoratori dei servizi aeroportuali di handling e gli addetti alla security della società Sea aeroporto di Milano Linate.

Sempre il 17 marzo, ma per 4 ore dalle 13 alle 17, incrocerà invece le braccia il personale di condotta della Air Dolomiti mentre dalle 11 alle 15 quello della società Aviation Services Assistance. Proseguirà lo sciopero del settore aereo il 17 marzo, dalle 10.01 alle 14, con lo stop del personale appalti della società Cft Logistica Cooperativa di Pisa.

Il 18 marzo sarà la volta della Kyma mobilità di Taranto (16-24) mentre il 19 marzo di Trenord Lombardia dalle 3 del 19 marzo alle 2 del 20 marzo. Chiudiamo con quello di 24 ore del 20 marzo del personale operatore di esercizio Fse-Ferrovie Sud Est e S.A Puglia.

