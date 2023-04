Sciopero generale 21 aprile 2023: disagi per metro, tram, bus, scuola, sanità, autostrade e trasporto aereo

Occhi puntati alla data del 21 aprile in quanto ci sarà uno sciopero generale che per l’intera giornata coinvolgerà i settori pubblici e quelli privati.

Potrebbero quindi esserci disagi per chi viaggia in metro, in bus ma anche per chi si sposta in aereo, in auto e per chi va a scuola. Sarà escluso, invece, il trasporto ferroviario.

La protesta è stata indetta dal sindacato di Base Cub che in una nota ha spiegato le motivazioni. Il motivo principale è che il Governo sta spendendo miliardi di quattrini per una guerra distruttiva in Ucraina senza pensare alla sua gente. Per finanziare tale scempio, infatti, si stanno sottraendo soldi preziosi per la sanità pubblica e per i salari impoverendo quindi i lavoratori, la classi più deboli e i pensionati. Tra le cause dello sciopero c’è anche quella del rinnovo del contratto con gli arretrati nonché la richiesta dell’aumento dei salari.

Scuola

Lo sciopero generale del 21 aprile coinvolgerà anche il settore scolastico per l’intera giornata.

Il Miur, in una nota, quindi, ha chiesto alle amministrazioni delle istituzioni scolastiche di rendere pubblico, in modo tempestivo, il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero nonché la durata e la misura delle trattenute.

Con tale mobilitazione, tutto il comporto scolastico chiede il rinnovo dei contratti con relativi arretrati e dei salari adeguati al recupero dell’inflazione reale. È chiesta anche l’introduzione del salario minimo di 12 euro.

La sanità, il trasporto aereo, autostrade

Interesserà anche il settore della sanità lo sciopero generale ma, come previsto dalla normativa vigente, saranno garantiti i servizi pubblici essenziali. In particolar modo quelli che erogano assistenza sanitaria ordinaria e d’urgenza.

Ci saranno inoltre conseguenze sul trasporto aereo ma l’Enac ha già diramato la lista dei voli garantiti previsti per legge. Saranno comunque effettuati tutti i voli, inclusi i charter, nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e quelli dalle 18 alle 21. Inoltre i charter da/per le isole autorizzati prima della mobilitazione e i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera.

Per quanto riguarda le autostrade, invece, lo sciopero inizierà alle ore 22 del 20 aprile e terminerà alle ore 22 del 21 aprile.

Orari garantiti

L’intera giornata di venerdì, come spiegato, sarà interessata dallo sciopero generale del settore pubblico e privato. Potrebbero esserci inoltre ripercussioni sul trasporto pubblico locale e quindi su bus, metro e tram. Le aziende più importanti di trasporti, però, non hanno diramato ancora un avviso specifico. In ogni caso saranno garantite le fasce di garanzia previste ovvero tra l’inizio del servizio e le 8.30 e tra le 17 e le 20.

Al momento, attenzione, non è previsto lo sciopero del trasporto pubblico locale a Roma, Napoli e Milano. Maggiori disagi, invece, ci saranno a Reggio Emilia dove anche sul sito del Ministero dei Trasporti si legge di uno stop di 24 ore del personale della società Seta Bacino di Reggio Emilia.

