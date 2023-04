Scandalo plusvalenze, 170 milioni in ballo per queste altre squadre, campionato falsato

In attesa di conoscere il destino della Juventus, lo scandalo plusvalenze si amplia e coinvolge ora nuove squadre. Si parla di un giro di affari falsificati del valore di 170 milioni di euro. Campionato falsato? In caso di nuove penalizzazioni la risposta non può essere che affermativa.

Scandalo plusvalenze, le squadre coinvolte

Alla Juventus sono stati tolti 15 punti, ma ricorrendo in appella la società bianconera spera di avere una nuova sentenza. Non ci saranno però sconti. La penalizzazione verrà quindi o confermata o eliminata del tutto. In questo caso i bianconeri si ritroverebbero improvvisamente secondi in classifica, stando all’attuale punteggio ottenuto dalle squadre in gara. Possiamo quindi dire di campionato viziato, ma cosa accadrebbe se anche altre squadre dovessero subire una penalizzazione? Innanzitutto vediamo quali sono le altre squadre coinvolte nello scandalo plusvalenze. Stiamo parlando di Roma, Lazio e Salernitana. Particolarmente delicata la situazione del presidente Lotito, i quale all’epoca dei fatti era presidente non solo della Lazio, ma anche della Salernitana.

Con il campionato ormai archiviato, ma con la lotta Champions ancora nel vivo, la Serie A si trova ad affrontare un ennesimo momento buio della sua storia. Oltre a Lazio e Salernitana, come detto anche la Roma è indagata. Nell’occhio del ciclone gli attuali proprietari Dan e Ryan Friedkin. I conti gonfiati sono indagati ora dalle procure di Roma e Tivoli. Gli scambi incriminati e indagati dalle autorità si sarebbero svolti tra il 2017 e il 2021. L’accusa è quella di aver manipolando le scritture contabili, coprendo di fatto la vera situazione finanziaria. Gli inquirenti hanno già raccolto vari materiale, sequestrando fascicoli, ma anche pc e smartphone, oltre a varie perquisizioni fatte a diversi tesserati della società, ad eccezione di Claudio Lotito, il quale è tutelato dal suo status di Senatore.

Indagati e rischi

Per quanto riguarda la Roma, sono 16 gli indagati, tra cui l’ex patron James Pallotta, gli attuali proprietari, Dan Friedkin e il figlio Ryan, gli ex dirigenti Mauro Baldissoni e Umberto Gandini. Per la Lazio, oltre a Lotito è indagato Igli Tare. Per la Salernitana invece si indaga sull’ex amministratore Luciano Corradi. In realtà altre squadre potrebbero essere coinvolte nella maxi indagine relativa allo scandalo delle plusvalenze. Secondo le indagini infatti la Roma avrebbe scambiato giocatori gonfiando i conti con Atalanta, Verona e Sassuolo, oltre che con l’immancabile Juventus.

Si evince quindi da queste prime informazioni che la questione potrebbe coinvolgere davvero tante squadre. Particolarmente delicata la situazione di Lotito, il quale avrebbe scambiato giocatori tra le sue due proprietà dell’epoca, appunto Lazio e Salernitana, gonfiando i conti. Sul caso, come già anticipato, sta indagando la procura di Tivoli. Come detto, oltre a multe salate, i rischi sono quelli di pesanti penalizzazioni che comprometteranno l’andamento del campionato ancora in corso.