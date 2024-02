Si è conclusa con il botto l’esperienza di Amadeus con il festival di Sanremo. Il non conduttore chiude dopo 5 anni consecutivi e lascia il testimone al suo sostituto che avrà ora un compito davvero arduo, visto che, un po’ a sorpresa probabilmente, i numeri portati da Amadeus sono stati davvero impressionanti.

Dai guadagni al nuovo conduttore

Il caso Sanremo è sicuramente singolare. I numeri da record portati da Amadeus sugli ascolti di Sanremo sono stati davvero sorprendenti e ci si chiede come mai il pubblico di oggi, che ha molte più scelte a disposizione (visto il proliferare di contenuti presenti su internet), sia ancora così legati a un programma che potrebbe anche essere essere ormai datato.

E forse è proprio questo il grande merito di Amadeus (e Fiorello), ossia quello di essere riuscito a svecchiare un format che vedeva in Baudo e Bongiorno gli esponenti più illustri della sua tradizione. Si è discusso molto anche sui guadagni del presentatore, ma al momento non c’è un’informazione chiara a riguardo. Le supposizioni comunque ci suggeriscono che il suosia stato intorno ai 70 mila euro a puntata, quindi parliamo di un totale di circa 350 mila euro.

Come tutti sanno, però, questa era la sua quinta e ultima edizione del festival. In realtà lo stesso Amadeus nella conferenza stampa aveva ribadito che sarebbe stato disposto a sedersi al tavolo delle trattative per capire se c’erano i presupposti per continuare, fermo restando che per lui sarebbe andata benissimo chiuderla qui. Secondo le ultime indiscrezioni comunque Amadeus avrebbe deciso di non considerare ulteriori proposte e di lasciare quindi la direzione artistica del programma insieme a Fiorello. Anche quest’ultimo infatti, molto probabilmente, non prenderà parte a Sanremo 2025. Chi ci sarà al loro posto?

Sanremo 2025, chi sarà il nuovo conduttore?

È tutto da scoprire il nuovo timoniere di Sanremo.

Colui o colei che prenderà la pesantedi Amadeus dovrà inoltre assumere anche il ruolo di direttore artistico, cosa che quindi modifica non poco le mansioni e le responsabilità del nuovo incaricato. Il nome più accreditato al momento è quello di Paolo Bonolis. Il famoso conduttore romano ha già due festival alle spalle, quello dei 2005 e quello del 2009. Inoltre il suo contratto consta per scadere, quindi il suo è il nome più probabile anche per ragioni di tipo pratico. C’è poi chi pensa a un cambio di rotta totale con una conduzione tutte al femminile.

In questo caso i nomi più accreditati sono quelli di Milly Carlucci e Antonella Clerici. Quest’ultima ha già calcato il palcoscenico del teatro Ariston in passato, quindi l’emozione non dovrebbe travolgerla troppo. La Carlucci è invece ormai una delle grandi della conduzione italiana, essendo da anni la padrona di casa di Ballando con le Stelle. I nomi più suggestivi però potrebbero essere quelli di Paola Cortellesi e Laura Pausini, donne dello spettacolo che non sono strettamente legate alla conduzione. La Pausini, apprezzata cantante internazionale, ha di recente presentato l’Eurovision Song Contest con ottimi risultati, mentre la Cortellesi è il fenomeno del momento grazie al suo nuovo film campione d’incassi C’è ancora domani.

