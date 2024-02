Nessuno si aspettava qualcosa di diverso, e come da pronostico gli ascolti Sanremo seppelliscono la concorrenza. È questo il risultato che ci viene confermato in merito ai dati Auditel di sabato scorso, quando su Rai Uno è andata in scena la finalissima del Festival più amato (e odiato d’Italia).

Numeri da record

Non ci sono altre parole per descrivere il grande successo di questa ultima edizione di Sanremo presentata da Amadeus. I guadagni del conduttore non sono stati ancora resi noti, ma di certo la Rai ha invece ottenuto davvero il massimo dai suoi servigi in questa edizione 2024, edizione che secondo quanto dichiarato dallo stesso presentatore, dovrebbe essere la sua ultima.

Nessuno si aspettava che gli altri canali avrebbero potuto competere con la finalissima, ma probabilmente nemmeno ci si attendeva un plebiscito del genere. In totale gli ascolti di Sanremo 2024 per la finale discorso sono arrivati al 74,1% di share, un vero e proprio record per il festival della canzone italiana.

Quando si parla di Sanremo si parla di una kermesse canora che attira l’attenzione degli italiani per almeno tre settimane. Quella che precede la prima puntata, quella lungo tutta la messa in onda dello show e infine la settimana successiva alla finalissima. Sono infatti passati già due giorni da quando è finito il festival, ma non si placano le polemiche intorno al telefoto. C’è addirittura il Codacons che sta indagando e secondo alcuni c’è il rischio di annullamento della classifica. Naturalmente, nulla di tutto questo potrà accadere, poiché sarebbe come voler annullare il risultato di una partita di Serie A ormai conclusa. Ad ogni buon conto, non sono mancate le polemiche, visto che al telefoto a vincere era stato Geolier. Angelina Mango però ha avuto dalla sua il voto degli esperti che ha ribaltato la situazione.

Ascolti Sanremo, numero impressionanti

Di musica in fondo a Sanremo non ce n’è poi chissà quanta, si tratta di un fenomeno di costume che non ha nemmeno il compito di fotografare la condizione del Paese, visto che questa ostentata alta borghesia che si vede dal teatro Ariston in realtà non è più lo specchio delle famiglie italiane ormai da decenni.

Che cos’è dunque Sanremo? Come dicevamo, le canzonette (artisticamente sempre più modeste, e da quando è esplosa la trap le cose sono peggiorate non poco) sono solo il pretesto per offrire agli italiani un po’ di intrattenimento e farli distrarre dalle tantedella vita. Anche quest’anno il pubblico ha risposto alla grande, con dati Auditel senza precedenti.

Canale 5 occupa la seconda piazza con il 4% di share con la messa in onda del film Titanic, clamorosamente affondato. La partita Roma Inter poteva essere l’unica piccola fiammella di speranza per togliere ascolti al festival, ma sapientemente la Lega calcio ha deciso di dare una mano anticipando il match alle 18 e proponendo alle 20:45 un poco appetibile Sassuolo Torino. Per quanto riguarda i precedenti degli ascolti di Sanremo, 14 milioni e 301 mila spettatori sono un record senza precedenti. Il record dello scorso anno (66% di share) è stato quindi battuto e chissà che questo risultato non convinca mamma Rai a rinnovare il contratto ad Amadeus.

I punti chiave…