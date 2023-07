Sangue donne incinte contaminato da sostanze chimiche dannose

Una ricerca americana guidata da un team del Programma sulla salute riproduttiva e l’ambiente dell’Università della California di San Francisco e pubblicato su ‘Environmental Health Perspectives‘ ha messo in luce che in quasi la totalità dei campioni di sangue delle donne incinte e in quello cordale, prelevato dopo il parto, sono state trovate tracce chimiche ‘per sempre’. Si tratta di PFAS, o sostanze perfluoroalchiliche, che sono chiamate in questo modo perché non si degradano facilmente e contaminano l’ambiente circostante. La ricerca ha dell’incredibile, anche perché riguarda donne incinte. Ma dove sono utilizzati questi composti chimici?

Dove si trovano i Pfas

Si va dai tessuti, passando per i materiali tecnici, vernici, rivestimenti, schiume antincendio, ritardanti di fiamma e tanti altri prodotti. Il fatto che siano largamente diffusi, rende tutto ciò un problema di salute pubblica. Alcuni studi, infatti, avevano associato gli Pfas – che sono anche perturbatori endocrini- a problemi nello sviluppo, diabete, ipertensione, bimbi che nascono sottopeso, colesterolo alto e persino tumori.

L’indagine americana a cui hanno collaborato anche il Laboratorio di Chimica Ambientale – Dipartimento di Controllo delle Sostanze Tossiche della California Environmental Protection Agency e dell’Università della California di Berkeley, ha messo in luce che il 97% dei campioni di sangue di donne incinta e del cordone ombelicale dei loro figli appena nati erano contaminati da Pfas e ciò rappresenta un problema molto grave, soprattutto il fatto che queste sostanze siano impiegate troppo. In alcune zone, poi, il loro impiego è particolarmente concentrato. Basti pensare al Veneto, dove si è parlato più volte dell’alta concentrazione di queste sostanze.

Si tratta di sostanze pericolose che possono portare anche a gravi problemi di salute

La ricerca ha analizzato i campioni di sangue di 302 donne incinte e quello dei cordoni ombelicali dei neonati.

“Siamo esposti a centinaia di sostanze chimiche e questa ricerca contribuisce a comprendere meglio l’impatto che stanno avendo sulla nostra salute”

Sangue donne incinte contaminato da sostanze chimiche dannose

Le analisi hanno rilevato tracce di PFOS lineare, PFHxS, acido ottadecanoico e acido desossicolico, ma anche il PFOS, una sostanza perfluoroalchilica che un precedente studio aveva trovato in alte concentrazione in alcuni pesci di mare e laghi. Come dicevamo, si tratta di una sostanza pericolosa che può creare problemi di salute. Le tracce rilevate nel sangue delle donne incinte, infatti, hanno rivelato che ciò rende più a rischio di diabete gestazionale, ipertensione e pre-eclampsia. Al Guardian, la professoressa Woodruff, una delle collaboratrici della ricerca ha evidenziato che:

Basti pensare che una precedente indagine aveva trovato tracce di queste sostanze in alcune marche di carta igienica.

Anche l’Associazione medici endocrinologi (Ame) ha precisato che questi risultati si aggiungono a tanti altri.

Secondo Vincenzo Di Donna, endocrinologo della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma:

“Gli interferenti endocrini sono sostanze che, alterando il sistema endocrino, influenzano negativamente diverse funzioni vitali quali lo sviluppo, la crescita, la riproduzione e il comportamento sia nell’uomo che negli animali. “

In più lo studio arriva dopo quello dall’Environmental Working Group (Ewg) che aveva trovato tracce di queste sostanze nell’acqua potabile di molte città americane.

Riassumendo