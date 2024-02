Mancano soltanto 10 giorni alla festa di San Valentino, data storica per tutti gli innamorati. Anche per quest’anno gli interessati avranno la possibilità di regalarsi una cena extra lusso al Cafè Cracco in Galleria, il noto ristorante di Carlo Cracco sito a Milano. Quanto costa il menu e cosa è possibile ordinare? Scopriamolo insieme.

Una cena extra lusso

Si è parlato spesso del ristorante del famoso chef stellato, e spesso lo si è fatto per esprimere perplessità verso i suoi costi considerati elevati.

Circa un anno fa però balzò alla cronaca lo scontrino del Caffè da Cracco per mostrare che in fondo i prezzi per una colazione non erano poi così elevati per gli standard milanesi e dimostrare quindi che molti pregiudizi sui suoi costi erano ingiustificati. Ora però è tempo di San Valentino, e sul sito ufficiale del ristorante spunta nuovamente il voucher chiamato “Regalati una cena al Cafè Cracco in Galleria“, utilizzabile solo mercoledì 14 febbraio 2024 a cena. Si tratta appunto di un’offerta riservata ai clienti che decideranno di mangiare in quel preciso giorno nel rinomato ristorante. Per l’occasionepropone un meno davvero speciale.

Il voucher prevede un percorso gastronomico composto da un menù degustazione di 6 portate tutte personalizzate dallo stesso Carlo Cracco. Inoltre, alle portate è possibile abbinare una selezione di vini al calice scelti dall’esperto sommelier del locale. Ecco l’elenco delle sei portate proposte nel menu di San Valentino 2024:

Ostrica e passion fruit

Cracker ai sesami con battuto di gamberi viola e salsa ponzu

Carpaccio di capesante, gel di lime, shiso rosso e salicornia

Risotto alla barbabietola con burro affumicato e limone candito

Astice al vapore, zucca, melograno e caviale

Bavarese al cioccolato fondente e peperoncino, cremino al frutto della passione, cocco e mandorla

San Valentino da Cracco, i prezzi

Il menu che ci propone quest’anno Cracco ha lo stesso costo di quello offerto a San Valentino 2023.

Ilè infatti di 170 euro a persona. Nessuno sconto se si acquista il voucher per due persone, il cui costo è infatti di 340 euro. Niente sconti nemmeno per l’opzione a due coppie, ossia 4 persone, il cui costo in questo caso arriva s 680 euro tondi tondi. Se pensiamo che comunque la cena di Capodanno organizzata per lo scorso mese aveva un costo a persona di ben 500 euro si tratta comunque di una differenza davvero notevole, anche se indubbiamente il menu proposto in quel caso era decisamente più corposo. Sul sito del ristorante è possibile prendere visione anche delle altre proposte cheha in serbo per gli innamorati in questa edizione 2024 di San Valentino.

Muffin in LOVE è un dolce fatto da mandorle e ricoperto di cioccolato, il cui prezzo è di 16 euro. Stesso prezzo anche per Cuori di San Valentino, una confezione di cioccolatini proposta in tre varianti, cioccolato bianco, cioccolato a latte e cioccolato fondente. Ci sono poi i biscotti con frolla ripieni di caramello e cioccolato che prendono il nome di Baci di Cracco di San Valentino e costano 19 euro. E possibile acquistare più prodotti insieme per godere dello sconto. Inoltre, è disponibile il Box dell’Amore, che racchiude tutti questi dolci al costo di 78 euro.

