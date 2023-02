Samsung Smart Tv e Gaming Hub, ecco la combo per giocare con la televisione

Console e device vari ormai si sprecano per il mondo dei videogame, eppure a quanto pare non servono più. Infatti, per giocare ai migliori videogiochi del momento bastano una Samsung smart tv e Gaming Hub. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Samsung Smart tv e Gaming hub, la combo per videogame

Annunciata nel 2022 dalla casa sudcoreana, ora la combo tra Samsung Smart tv e Gaming Hub sta per diventare realtà. L’azienda aveva infatti presentato il nuovo progetto asserendo che presto non ci sarebbe più stato bisogno di acquistare console e altri Device per giocare ai videogame, sarebbe infatti bastato acquistare la nuova tv intelligente e sfruttare il servizio di cloud streaming per giochi creato in collaborazione con la piattaforma Tizen. Cosa serve quindi ora per giocare? Basta una connessione a internet, un controller bluetooth e un abbomento a uno dei servizi cloud per videogame supportati da Samsung.

A questo punto la domanda nasce spontanea: quali sono le piattaforme supportate dalla tv intelligente in questione? Ecco l’elenco:

Microsoft Xbox Cloud Gaming;

Nvidia GeForce Now;

Utomik.

Il gaming hub annunciato altro non è che una sezione presente all’interno della Samsung Smart tv che permette di accedere alle piattaforme sopra elencate. In questo modo sarà possibile aderire a uno degli abbonamenti proposti e giocare in streaming senza acquistare nessun altro device.

Come funziona?

L’hub dedicato ai videogiochi è disponibile sui nuovi televisori delle gamme QLED e Neo QLED. Parliamo di una vera e propria home screen che, oltre a offrire i servizi citati, dà la possibilità di accedere ai canali di Twitch. Alle tre piattaforme già disponibili in Italia, presto si aggiungerà anche una quarta, ossia Luna di Amazon che, tra non molto, dovrebbe approdare anche nel nostro paese. Cosa importante da sapere, per sfruttare il massimo potenziale di questa tecnologia, che permette appunto di giocare in streaming, sarà necessario avere una connessione a banda ultra larga, possibilmente da almeno 30 Mbit/s, meglio ancora se in fibra ottica. Le Samsung smart tv in questo senso dovrebbero offrire il massimo, visto che permettono anche la connessione al nuovo standard Wi-Fi 5, a patto che l’utente ne sia provvisto nel suo appartamento.

Per il gameplay sarà inoltre indispensabile acquistare un controller. I televisori delle gamme sopracitati sono compatibili con diversi dispositivi, sia bluetooth che con cavo USB. Le Samsung smart tv non hanno comunque lasciato nulla al caso. Dal Gaming hub sarò infatti possibile anche configurare l’audio, in modo da connetterlo a cuffie o soundbar se non ci si accontenta delle casse del televisore. Sarà inoltre possibile accedere al proprio account Spotify anche quando il gioco è in esecuzione, così da ascoltare le proprie playlist musicali preferite anche mentre si sta giocando. L’alta tecnologia del prodotto consente anche di effettuare upscaling e ottenere il massimo della qualità video, così da poter riprodurre i videogiochi in 4K e a 60 fps, connessione permettendo.