Rottame della Ferrari finisce in un’asta record, ecco quanto costa

Sta facendo il giro del web il rottame della Ferrari messo all’asta per una cifra record. Ma come, una macchina completamente distrutta costerà così tanto? È questa la prima domanda che gli internauti si stanno ponendo condividendo la notizia sui social. La società dei consumi prevede questo ed altro ancora… Ma è soprattutto il mondo del collezionismo a finire nell’occhio del ciclone.

Asta record per una macchina distrutta

Quanto può valere un rottame della Ferrari? A quanto pare davvero tanto. Il cavallino rampante è da sempre il sogno di molti appassionati di auto, e anche se tutto rotto può rappresentare un’occasione per poter dire di essere in possesso di una vettura di grande lusso. Insomma, è uno status quo dal quale è difficile liberarsi. Ciò non toglie che comunque l’asta organizzata per questo rottame ha davvero dell’incredibile. Stiamo parlando della Ferrari 500 Mondial Spider degli anni ’50. Tutto molto bello, se non fosse che l’auto in questione è completamente rotta. Insomma, un vero e proprio catorcio accartocciato su sé stesso. A stagione dei collezionisti, l’auto in questione è prodotta in soli 13 modelli dalla casa emiliana, si tratta della vettura con il numero di telaio 0406 MD.

La storia alle spalle di questa vettura è di tutto rispetto, visto che ha vinto anche numerosi premi nel mondo delle corse. L’auto sta per essere messa all’asta dalla RM Sotheby’s. Fa parte delle 20 rare Ferrari ritrovate in un capannone negli Stati Uniti d’America, in una zona poco distante dallo storico circuito di Indianapolis. In questo capannone sono state ritrovati anche altri grandi modelli del passato, come la 250 GT Coupé Speciale del 1956 e una Testarossa del 1991. Tornando al rottame della Ferrari, l’auto in questione fu guidata dal grande pilota Franco Cortese, il quale si piazzò quarto alla Mille Miglia del 1954 e ottavo nel Gran Premio d’Imola.

Rottame della Ferrari messo all’asta

Insomma, chi la acquisterà si porterà a casa non una vera e propria macchina, ma un cimelio che ha fatto la storia delle gare automobilistiche.

La vettura si è ridotta così per un incidente capitatogli nella metà degli anni 60. Il catorcio oggi è privo di motore, poiché non più in produzione, e della trasmissione e degli angoli dell’assale posteriori, sostituiti con quelli appartenenti al modello 0440 MD. Detto ciò, anche se arrivato ai giorni nostri in condizioni disastrose, questo rottame della Ferrari è un oggetto estremamente raro. Si, ma quanto costa? Secondo gli esperti, l’asta potrebbe partire da 2 milioni di dollari, ma potrebbe anche superarli agevolmente. La macchina verrà messa all’asta il 19 agosto e per quella data gli esperti si aspettano davvero una cifra record che, come detto, dovrebbe aggirarsi con una base intorno ai 2 milioni.

Oggi la Formula 1 è cambiata profondamente, ma il fascino è rimasto inalterato. La casa d’asta ha già venduto in passato auto prestigiose del cavallino rampante. Una Mondial Spider, per la precisione un modello del 1954 di Pinin Farina, è stata venduta a più di 3 milioni di euro. C’è da dire però che in quel caso il modello in questione era tenuto in condizioni quasi perfette. Insomma, non ci rimane che attendere per scoprire se davvero questo modello frutterà un bel po’ di soldi alla RM Sotheby’s. Dopodiché ci attendiamo sui social e sul web in generale una miriade di commenti sarcastici sul proprietario che se la porterà a casa.

