Dopo aver mostrato al mondo B2, il robot a quattro zampe, l’azienda cinese Unitree Robotics ha annunciato l’arrivo anche di un robot umanoide. Si chiama Unitree H1, è naturalmente bipede e ha un costo stimato inferiore ai 90 mila dollari. Insomma, la concorrenza a Tesla entra nel vivo e lo fa con un prezzo altamente competitivo.

Arriva Unitree H1

È ormai bagarre nel mondo della robotica per la creazione del robot umanoide perfetto. Del resto, l’intelligenza artificiale pare stia facendo passi da gigante (o almeno è quello che vogliono farci credere) ed è ora in grado di emulare i comportamenti umani sempre più.

Certo, non bisogna aspettarci R. Daneel Olivaw, il famoso robot di Asimov, protagonista di molte sue storie, ma siamo comunque davanti a un importante avanzamento tecnologico. Dopo aver visto cosa può fare il robot della NASA , vediamo di cosa è invece capace questo Unitree H1. Il prodotto dell’azienda cinese si mette quindi in diretta concorrenza con altri colossi del settore. Oltre adobbiamo citare Figure e Agility Robotics. Ma entriamo più nel vivo della questione e cerchiamo di capire qualcosa di già di questa macchina.

Innanzitutto l’altezza, Unitree H1 è alto circa 1,80 cm, pesa 47 kg e può può trasportare un carico fino a 30 kg di peso. Le gambe sono dotate di articolazioni, così come anche le braccia. Qualità che permette al robot umanoide di assumere diverse posture e compiere determinate azioni. I motori M107 di Unitree forniscono 360 Nm di coppia su ciascuna giuntura. Il lavoro dell’azienda cinese però non è ancora finito, e infatti si sta ora procedendo allo sviluppo di mani e dita flessibili. Tra le altre qualità del robot umanoide c’è la vista. Unitree H1 è infatti in grado di vedere grazie alla fotocamera Intel RealSense D435i montata sulla testa e al modulo LiDAR Livox MID360.

Robot Umanoide, a cosa servirà?

Le caratteristiche di questo Unitree H1 non si esauriscono qui. Innanzitutto, la macchina è dotata di doppio processore Intel Core i7-1265U che gli permette di analizzare le informazioni e e compiere azioni. La sua velocità è di 4,5 km/h. Per quanto riguarda la batteria, essa è a litio rimovibile da 15 Ah (864 Wh). L’azienda non ne ha però comunicato la durata. Sul web sono molti gli appassionati che hanno condiviso il video rilasciato dall’azienda e dalle immagini possiamo vedere il robot umanoide attraversare un percorso, mentre un umano lo prende a calci e lo spintona. Ammettiamo che le immagini fanno anche una certa tenerezza, poiché la macchina sembra effettivamente arrancare e simulare un movimento molto umano per evitare di cadere.

Insomma, a livello di movimenti Unitree H1 sembra davvero impressionante. Senza mani però il suo utilizzo al momento sembra davvero troppo limitato. Se è in grado di trasportare pesi fino a 30 kg, immaginiamo che comunque tale macchina sarà utilizzata proprio per questo tipo di azioni, ossia afferrare, sollevare e trasportare oggetti da un punto a un altro. Ad ogni modo, i progetti dell’azienda cinese prevedono tempi lunghi, la sua uscita dovrebbe arrivare entro 3 e 10 anni.

I punti chiave…