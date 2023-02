Rivoluzione controllo bagagli a mano a Roma Fiumicino: nuove procedure per liquidi, pc e tablet

Cambia tutto per il controllo dei bagagli a mano a Roma Fiumicino. Volare piano piano diventerà sempre più facile. Con gli scanner di ultima generazione, infatti, i controlli di sicurezza diventano molto più semplici e veloci. La nuova rivoluzione parte dal Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, il più importante in Italia e anche uno dei più trafficati in Europa. Il numero di passeggeri sta tornando ai livelli del 2019, ma a differenza del passato, anche i controlli di sicurezza si sono velocizzati. Insomma, ora non si vedranno più le persone rallentare la fila per tirare fuori il pc e il tablet, o chi si scorda di buttare via la bottiglietta dell’acqua tornare indietro. Dopo gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa si possono portare liquidi nel bagaglio a mano anche a Roma.

Rivoluzione controllo bagagli a mano, nuove regole per saponi, liquindi, creme e dispositivi elettronici

Tutto ciò è possibile con le nuove apparecchiature di ultima generazione per i controlli del bagaglio, Eds C3 – Explosive Detection System standard della Smiths Detection. Sistemi di ultima generazione che permettono il controllo del bagaglio a mano utilizzando degli scanner a raggi x per tomografia computerizzata.

Insomma una vera e propria tac che produce immagini in 3D del contenuto del trolley. E che riesce anche a vedere le sostanze sospette, quelle che non si possono portare.D’ora in avanti chi deve partire dal Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, avrà a disposizione dei controlli molto più veloci.

Sarà possibile lasciare liquidi nel trolley, mentre computer, tablet e smartphone possono essere lasciati all’interno della borsa anche durante i controlli. Chiaro, quindi, che in questo modo diventano molto più veloci.

Come scrive Il Messaggero, sembra di essere tornati a prima dell’11 settembre, quando non esistevano tutte le limitazioni a cui ci siamo abituati negli ultimi 15 anni. Lo scalo di Fiumicino, è tra i primi in Europa a proporre questa innovazione.

Entro la fine dell’estate sarà estesa anche al Terminal 3. Quindi chi si mette in viaggio e parte da questo terminal, ancora per qualche mese dovrà rispettare le vecchie regole.

Volare diventerà ancora più facile

Con questa rivoluzione, di fatto, sarà possibile portare una bottiglia di acqua da più di un litro in valigia, imbarcata profumi, shampoo, crema e dentifricio, senza pensare alla famosa bustina trasparente da 100 ml da tirare fuori. Questo perché il sistema è in grado di ricostruire ciò che c’è all’interno e individuare una eventuale presenza di materiale pericoloso – come ha fatto notare Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – che ha sottolineato che entro l’estate sarà possibile superare i controlli in 4 minuti e mezzo.

Un’altra novità è legata al Qpass. Ossia basta prenotare un appuntamento per il passaggio ai controlli sicurezza, poi si riceve un Qr code e quando si arriva all’aeroporto all’orario prefissato non bisogna attendere praticamente niente.