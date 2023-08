A chi non è capitato di dover effettuare dei lavori in casa o di avere il vicino che sta effettuando lavori? Ristrutturare la propria abitazione è lecito ma anche rispettare i vicini e fare in modo di non disturbare i condomini. Sarà capitato a tutti di sentire rumori di martelli e trapani nell’appartamento accanto o superiore; il vicino sta effettuando lavori in casa e per qualche giorno bisognerà quindi convivere con questi rumori.

Come detto, però, ci sono delle regole da rispettare. Prima di tutto, per poter iniziare i lavori nell’appartamento è fondamentale seguire delle procedure con il comune e inviare una comunicazione all’amministratore quando si tratta di lavori in condominio.

Ristrutturazioni in appartamento e lavori in casa, cosa fare

L’amministratore, infatti, dovrà controllare che i lavori rispettino tutte le caratteristiche e non vadano a intaccare la sicurezza. Come anticipato, è fondamentale non arrecare disturbo ai vicini, ecco perchè si deve fare attenzione all’orario.

Per sapere quali sono quelli da rispettare ci si può rifare alle ordinanze del comune. Oppure al regolamento di condominio, che dovrebbe specificare le fasce orarie in cui è possibile far lavori. Se non esistono indicazioni particolari, invece, bisogna osservare gli orari che vanno dalle 8 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 escludendo il weekend.

Molto spesso, quando si fanno lavori in casa, è il rumore che da molto fastidio. L’articolo 844 “Immissioni” del codice civile è molto esplicativo a riguardo e conferma che c’è una soglia di tollerabilità. Nel caso in cui si debba superare questa soglia perché si devono fare lavori più importanti, è fondamentale rispettare sempre gli orari. In più se durante lo svolgimento dei lavori si crea un danno ai vicini o gli operai fanno entrare polveri e materiali all’interno degli altri appartamenti, il condomino che sta facendo lavori è tenuto al risarcimento.

Ristrutturazioni in appartamento e lavori in casa, gli orari da rispettare e alcuni bonus

Durante lo svolgimento dei lavori è molto importante fare attenzione che alcune parti del condominio non siano usate come deposito per i materiali e che l’ascensore non sia usato come montacarichi.

Intanto per chi vuole ristrutturare casa sono ancora disponibili dei bonus. Il super bonus 110% è ancora valido per i per i condomini che hanno dato il via libera ai lavori con delibera prima del 25 novembre 2022 e presentata entro il 31 dicembre 2022 la comunicazione di inizio dei lavori.

C’è poi il bonus edilizio al 90% per le spese fatte nel 2023 ma a patto che il proprietario sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare. Che a sua volta deve essere adibita ad abitazione principale e che il cittadino interessato abbia un reddito fino a 15mila euro.

Fino al 2024 è stata prorogata anche la detrazione al 50% che permette di scontare le spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria della casa fino a una spesa di 96mila euro. Ad esempio sostituzione del tetto, infissi, serramenti, persiane etc.

Citiamo anche l‘ecobonus al 50 o 65% che ha lo scopo di migliorare la classe energetica degli edifici. Questo sarà valido fino alla fine del 2024.

Riassumendo