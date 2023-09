Ristoranti Pozzetto e Abatantuono, quanto costa mangiare da loro?

L’arte culinaria è una passione che accomuna un po’ tutti gli italiani e spesso molti artisti decidono di aprire trattorie o lussuosi alberghi sfruttando anche la propria immagine pubblica. I ristoranti di Pozzetto e Abatantuono rispondono perfettamente a questo profilo. Non hanno alcun accordo in comune, ma abbiamo deciso di accorparli per scoprire quanto costa mangiare da loro.

Renato e Diego si danno all’arte culinaria

Partiamo dal ristorante di Pozzetto, il quale si chiama semplicemente Locanda Pozzetto e si trova a Laveno Mombello, in provincia di Varese. La locanda è sita sulle sponde del lago Maggiore, offrendo anche una vista mozzafiato ai clienti che decidono di andarci a mangiare. La cucina è affidata allo chef Luigino Pavanello e scommettiamo che a molti sarà venuto in mente 7 chili in 7 giorni quando hanno letto del ristorante di Pozzetto. In quel film, girato in coppia con Carlo Verdone, il comico milanese apre una clinica per dimagrire ma, dopo aver fallito miseramente nelle sue intenzioni, decide con il socio romano di aprire un ristorante. Renato Pozzetto è notoriamente considerato una buona forchetta, quindi è abbastanza ragionevole pensare che a un certo punto della sua vita abbia pensato di aprire un’attività di questo tipo.

Ma quanto costa mangiare in questa locanda? Il menu è ispirato alla migliore tradizione italiana ed è suddiviso in sei antipasti, 5 primi e 5 secondi da poter scegliere. La portata ha un costo minimo di 18 euro e di massimo 20. Due portate invece vengono a costare 37 euro, mentre il pasto completo arriva a 47 euro. A questo vanno aggiunti coperto e bevande. Particolarmente interessante la carta dei vini, con una prevalenza di prodotti lombardi e piemontesi. Particolarmente apprezzato poi il periodo autunnale, visto che Laveno è location di tartufi.

Ristoranti Pozzetto e Abatantuono

In questo caso, quindi, durante questo periodo dell’anno, si può assaggiare un prodotto davvero casereccio e allo stesso modo altamente prelibato.

Abbiamo visto quanto viene a costare un meno completo da Renato Pozzetto nella sua locanda. Cosa sappiamo invece di quello dell’altro comico milanese, Diego Abatantuono? In realtà, l’operazione di Abatantuono è molto più imprenditoriale, visto che ha aperto una vera e propria catena dedicata al cibo, e nello specifico alle polpette. Le polpetteria in questione prendono il nome di Meatball Family. Il progetto nasce nel 2013, quando apre 5 punti: Milano City Life, Milano Centrale, Milano Navigli, e nei centri commerciali Roma Maximo e Roma Est. Ai Navigli sarà possibile gustare per soli 8 euro 15 pezzi a base di black angus e maiale, di pollo e bacon bio,

di merluzzo e crema di ceci, di parmigiana di melanzane , di ceci e prezzemolo. Ordinando il Little Italy per 11 euro si ha invece pasta fresca condita con sugo di pomodoro datterino, pomodorini gialli e rossi, burrata.

In realtà è anche possibile ordinare una semplice pizza Margherita, il cui costo è di 8 euro. Andare in una polpetteria per mangiare la pizza però può essere un po’ forzato. Ci sono una svariata quantità di polpette da porter gustare e i prezzi vanno dai 10 ai 14 euro. E inoltre possibile ordinare cheese bacon burger, hamburger di manzo con cipolla, insalata, pomodoro, cheddar, bacon e salsa tmf a 14 auro. Particolarmente convenienti anche i menu per bambini; porzioni più piccole che offrono un piccolo piatto di spaghetti, e polpettone al pomodoro, mentre per secondo c’è quello con mini polpette e patatine fritte. Il tutto a soli 7 euro. Insomma, i ristoranti di Pozzetto e Abatantuono hanno prezzi decisamente in linea con quelli di altri ristoranti (cosa non da poco visti i rincari), e possono essere una scelta gustosa e allo stesso tempo divertente per coloro che vogliono assaggiare un buon piatto e sperare, perché no, anche di incontrare i propri beniamini.

