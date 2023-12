Da noi si mangia davvero bene, e questo ormai lo sanno tutti, stranieri compresi. Ma quali sono i ristoranti italiani stellati che costano di più? Ecco una classifica dedicata ai 20 locali che vantano un lusso davvero speciale, piatti dal gusto eccezionale e soprattutto prezzi da capogiro.

La classifica che non ti aspetti

Una top 20 da urlo quella che vi proponiamo oggi. Sì, perché è proprio un urlo quello che molti clienti fanno quando arriva lo scontrino da pagare. Come dicevamo, però, quando si parla di arte culinaria, la cucina italiana non ha rivali.

Alba Piazza Duomo – Alba

Villa Crespi – Orta San Giulio

Enrico Bartolini al Mudec – Milano

Da Vittorio – Brusaporto

Osteria francescana – Modena

La Pergola – Roma

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico

Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio

Quattro passi – Massa Lubrense

Le Calandre – Rubano

Uliassi – Senigallia

Reale – Castel di Sangro

La Peca – Lonigo

Andrea Aprea – Milano

Piazzetta Milù – Castellammare di Stabia

Krèsios – Telese

Taverna Estia – Brusciano

George Restaurant – Napoli

Agli amici – Godia

E per fortuna, oggi siamo anche il paese che vanta la maggior sostenibilità quando si tratta di sedersi a tavola, visto che siamo stati premiati per il turismo green . Ma ciò detto, ora è tempo di scoprire quali sono i ristoranti italiani stellati più costosi. Ecco la classifica:

Questa dunque la top 20 offerta dagli esperti in merito ai locali dove si spende di più per mangiare. Come detto, si tratta di posti stellati, quindi tale qualità in qualche modo va pur premiata. E in questo caso il premio per i ristoratori consiste nel guadagnare decisamente di più rispetto ad altri punti di ristoro alimentare presenti nel nostro paese. Nell’elenco appena visto ,che comprende oltre al nome del ristorante, anche il luogo, non mancano città che sono classificate tra le grandi metropoli nostrane, come appunto Roma, Milano e Napoli.

Ristoranti italiani stellati più costosi, il podio

In cima al podio troviamo il ristorante Piazza Duomo di Alba, il quale è descritto come un vero e proprio tempio dell’arte culinaria nostrana. Ha guadagnato la terza stella nel 2012 e da allora non l’ha più abbandonata. Anche perché tale fregio le consente di poter offrire piati a costi decisamente più alti. Per il menu degustazione Viaggio Crippa occorrono 290 euro. A questo c’è poi da abbinare i vini, i quali partono da Wine’s seasons a 190 euro arrivano a Nebbiolo Grand Testing a 580 euro.

Il podio prosegue con la seconda piazza occupata da Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, noto chef famoso per le sue partecipazioni ai programmi di cucina. Il menu degustazione costa 485 euro. Tra le portate, la trota in carpione e la triglia con cime di rapa e provola affumicata.

Chiudiamo il podio con la terza e ultima posizione, occupata da Enrico Bartolini al Mudec di Milano. Il menu Mudec Experience costa 375 euro ed è composto da 10 portate. A questo è possibile aggiungere il wine pairing che costa invece 250 euro. Insomma, questi sono i ristoranti italiani stellati più costosi del nostro paese. E voi, andreste a mangiare in uno di questo per assaporare una cucina come poche in circolazione?

I punti chiave…

la top 20 dei ristoranti stellati più costosi d’Italia prevede luoghi di cultura e di arte culinaria dal sapore davvero unico. Ecco quali occupano il podio: