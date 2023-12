Continua il successo del The Meatball Family, la catena di ristoranti di Abatantuono a Milano e Roma. Per festeggiare i 10 anni di attività, si sta preparando l’apertura di due nuovi locali. Intanto, il giro d’affari è arrivato a 3 milioni di euro. Un successo davvero sorprendente.

Due nuove aperture in arrivo

Abbiamo già parlato dei ristoranti di Abatantuono. Si tratta di una catena dedicata alle polpette, servite in diversi menu che vanno a sodisfare praticamente tutti i palati. The Meatball Family al momento conta 5 ristoranti, tre a Milano e due a Roma.

Entro la metà del 2024 però ne diventeranno sette, ampliamento importante che fotografa lo stato di forma dell’attività ideata dall’attore ben 10 anni fa. Siamo infatti nell’anniversario decennale della sua catena di ristoranti. Per la chiusura dei conti di questo 2023 si preannuncia un fatturato da 3 milioni di euro, praticamente ilin più rispetto allo scorso anno. E dire che 10 anni fa il progetto era iniziato con un solo locale milanese. Oggi invece è appunto una catena milionaria.

Dal 2013 a oggi sono state servite più di 5 milioni di polpette a oltre 400 mila clienti. Dopo tre anni di apertura del locale in via Vigevano a Milano, si aprì un altro sito nella Stazione Centrale, mentre l’anno successivo se ne aprì un altro ancora nel centro commerciale City Life Shopping Center. Nel 2020 The Meatball Family ha varcato i confini milanesi per sbarcare nella capitale. La prima apertura è stata nel centro commerciale Roma Maximo Shopping Center e nel 2021 nel centro commerciale Roma Est. Come detto, si festeggia alla grande i 10 anni di attività del ristorante con altre due nuove aperture previste per la prima metà del 2024: una a Milano in Piazza Cinque Giornate e una a Peschiera Borromeo.

Ristoranti Abatantuono, un grande successo

Il successo di questa attività imprenditoriale rivolta alla ristorazione ha mostrato il talento manageriale di Abatantuono, attore che conosciamo in tutto il paese per le sue doti sia comiche che drammatiche.

“Sicuramente il fatto che siamo un gruppo di persone, soci e amici, che ci sia fiducia l’uno con l’altro e che ognuno faccia bene il suo segmento di lavoro è la chiave del successo del format, le polpette sono sempre state uno dei miei cibi più amati. Se ci pensate ogni famiglia ha la sua ricetta. Ogni Paese del mondo ha la propria ricetta specifica”.

Alla fine del 2021 la società ha ridisegnato il suo assetto interno. Ad affiancare Diego in veste di proprietario ci sono ora il figlio Matteo, l’imprenditore Stefano Moccagatta e Nadir Malagò. Quest’anno è stata siglata la partnership con Food retail, la quale porterà maggior solidità al progetto. A tal proposito, lo stesso Abatantuono ha dichiarato:

Ma non è tutto, perché l’anniversario di questa prima decade ha visto coinvolta anche una nuova iniziativa, quella del fumetto targato SaldaPress, un’autorità in Italia nel settore. Per festeggiare i 10 anni di attività infatti The Meatball Family è diventato un fumetto da firmato Emiliano Pagani e Daniele Caluri. Il graphic novel è ambientato in un mondo in cui il cibo è religione e tutti mangiano polpette. Da contorno una serie di personaggi che somigliano tutti al Diego degli anni 80′, quello con i capelli cotonati e la parlata grottesca.

