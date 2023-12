Ci siamo, il conto alla rovescia è ormai quasi giunto al termine, il nuovo anno è alle porte, ma a quanto pare per molti italiani ci sarà poco da festeggiare. I rincari 2024 saranno una mazzata tra capo e collo che ci lascerà tramortiti. Aumenta un po’ tutto, dalla benzina ai generi alimentari, passando per l’assicurazione auto e altro ancora. Facciamo il punto della situazione.

Cosa aumenta all’anno nuovo?

L’inflazione ci sta soffocando da mesi e mesi e, nonostante la sua corsa sembra essersi arrestata, gli effetti sono ancora ben visibili.

Gli stessi esperti ci hanno assicurato che le conseguenze dell’inflazione avuta nei mesi scorsi saranno ancora più visibili nell’anno che sta per arrivare. E allora mettiamoci l’anima in pace e andiamo a vedere quali sono le cose che subiranno maggiormente tali effetti sotto forma di rincari nel 2024. Il Codacons ci fa una stima di ciò che ci attende. In pratica aumenta tutto, ma proprio tutto. Per quanto riguarda gli alimenti, si stima in rincaro di 231 euro in più a famiglia. Ciò significa che la spesa in media arriverà a 924 euro. Situazione scottante anche per i servizi, ad esempio le. Con la fine del mercato tutelato avevamo certamente messo in conto un tale rischio, e quindi tutto sommato non ci sarà troppo da stupirsi che gas e luce aumenteranno.

Discorso analogo anche per i servizi bancari. In media si avrà una spesa di 18 euro in più per ogni nucleo familiare. E che dire dell’assicurazione auto? Anche in questo caso ci sarà un esborso. Per le famiglie con due macchine, si stima un aumento di 62 euro. La carrellata è lunga e continua con un’altra bella gatta da pelare, quella delle compagnie telefoniche. Anche in questo caso i rincari 2024 sembrano più che certi, visto che sono stati nei giorni scorsi gli stessi operatori ad annunciare aumenti fino al 10%.

Rincari 2024, perché aumenta tutto?

Ciò si tradurrà in costi che saranno più alti per le, e le stime ci dicono che arriveranno a pagare circa 35 euro in più.

Se pensate che la lista di aumenti sia finita già, vi sbagliate di grosso. Mancano ancora una paio di bombe da sganciare. Una è quella relativa ai carburanti. Le conseguenze sono molteplici; con l’aumento di benzina e diesel infatti a salire di costo sono anche i trasporti pubblici, i voli aerei e tutto ciò che ruota intorno al carburante. In totale si stima che questo specifico rincaro costerà agli italiani 160 euro in più per ogni famiglia. La mazzata finale ci arriva dalle tasse comunali con aumenti annunciati anche per i rifiuti. In questo caso si parla di un esborso di 60 euro in più rispetto all’anno precedente. Anche gli esercenti, com’è giusto che sia, si adegueranno a questi rincari 2024. Mangiare fuori casa ci costerà di più, così come fare un aperitivo o un happy hour al bar.

Sommando tutte queste voci (e senza tener conto dei rincari di ristoranti e bar), ogni famiglia dovrebbe quindi spendere circa 560 euro in più, senza considerare gli aumenti per le utenze. Si tratta di una spesa aggiuntiva davvero enorme, e che probabilmente metterà realmente in ginocchio molte persone. Come detto, l’inflazione sta portando a conseguenze davvero nefaste e rimane il motivo principale per l’aumento dei prezzi. Dire quando tutto questo finirà al momento è impossibile, poiché ci sono troppi fattori esterni a determinare il fenomeno (guerre in Ucraina e in Palestina, carenze nella catena di approvvigionamento, effetti del post pandemia). Visto che le cause sono al momento inattaccabili, speriamo quantomeno che in qualche modo se ne riescano ad alleviare i sintomi con una buona manovra governativa.

I punti chiave…