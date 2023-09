Domani la prima campanella dell’era Meloni scatta in provincia di Bolzano. Intanto, la nuova riforma scuola targata Valditara, potrebbe portare novità molto importanti. Tra queste: un peso maggiore del voto in condotta e l’obbligo di volontariato per gli studenti che saranno sospesi (dopo episodi di violenza e bullismo a scuola).

Purtroppo l’arroganza e la prevaricazione negli istituti scolastici sono dei problemi sempre più frequenti e che necessitano di essere combattuti in modo deciso. Il bullismo, infatti, può avere delle conseguenze molto gravi per le vittime tra cui danni psicologici, emotivi e persino fisici. Può influire anche in modo negativo sul clima scolastico e sull’apprendimento degli studenti. Il ministro dell’istruzione ha quindi deciso di accelerare i tempi e ha comunicato da Cernobbio che porterà la nuova riforma tra due settimane in Consiglio dei ministri.

Ma vediamo quali potrebbero essere le novità in programma.

Quali sono le novità?

Con la nuova riforma scuola, Valditara vorrebbe “pianificare delle misure di incentivo” per i docenti che non si vogliono spostare o che non possono farlo.

Il problema per il quale si sta assistendo a molte rinunce da parte dei professori è il caro affitti nelle regioni del Nord. Per ovviare a tale problema, il ministro ha spiegato che sta dialogando con le regioni, soprattutto con la Lombardia, per cercare degli alloggi tra quelli dell’edilizia residenziale pubblica.

Il ministro ha aggiunto che tra due settimane in Cdm porterà inoltre il disegno di legge sulla riforma dell’istruzione tecnico-professionale. In merito a quest’ultimo ha chiarito che l’obiettivo è “andare incontro alle esigenze di offrire opportunità di lavoro ai nostri giovani, che oggi mancano, e offrire al mondo della eruzione delle competenze adeguate”.

Riforma scuola Valditara: più peso al voto in condotta e volontariato per sospensione

Si pensa, ha spiegato, a un corso di studi di quattro anni più due Its (specializzazione post lavoro) con spazio maggiore all’alternanza scuola-lavoro e all’apprendistato formativo e di investimento.

Dal calendario scolastico 2023-2024 emerge che i primi studenti a tornare sui banchi di scuola saranno quelli di Bolzano. La data di inizio lezioni è infatti domani 5 settembre mentre nel resto della penisola il giorno tanto atteso sarà il 13 settembre.

L’anno che sta per iniziare potrebbe rivelarsi ricco di novità grazie alla nuova riforma scuola di Valditara. Tra i punti principali in programma ci sono la stretta sul voto in condotta e la sospensione a seguito dei frequenti episodi di bullismo per la quale sarà obbligatorio prestare attività di volontariato.

Per quanto concerne la prima, l’idea è quella di ripristinare la valutazione del comportamento in decimi anche alle scuole medie. Tale voto sarà relativo a tutto l’anno scolastico e conterrà anche eventuali valutazioni di atti violenti o aggressioni. Esso farà media e inciderà anche sui crediti fondamentali per l’ammissione all’esame di maturità. Al momento gli studenti vengono bocciati con il 5 solo per gravi atti di violenza o reati. Invece, con la nuova riforma, il 5 potrà essere dato anche se si susseguono comportamenti gravi e “reiterate violazioni del regolamento di istituto”. Nel caso in cui si abbia un 6 in condotta alle superiori, infine, in automatico, scatterà un debito in educazione civica che si dovrà recuperare a settembre.

E non è finita in quanto anche la sospensione cambierà. Se essa sarà fino a due giorni, allora l’allievo sarà coinvolto in attività scolastiche che saranno decise dal consiglio di classe. Qualora, invece, essa supererà i due giorni, allora lo studente sarà obbligato a svolgere attività di cittadinanza solidale.

Riassumendo…

1. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato una significativa riforma della scuola

Potrebbero esserci delle misure di incentivo per i docenti che non si vogliono spostare o che non possono farlo3. Tra i punti chiave c’è il peso maggiore del voto in condotta e l’attività di volontariato a seguito di sospensione.

