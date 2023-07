La scuola non è nemmeno terminata che già gli studenti si chiedono quale sarà il calendario dell’anno scolastico 2023-2024. Più precisamente si chiedono quando dovranno tornare sui banchi di scuola a settembre. Conoscere l’esatto calendario, infatti, consente agli studenti e alle loro famiglie di pianificare con anticipo le attività scolastiche come le vacanze, le riunioni con i genitori, gli eventi sportivi e le gite scolastiche, solo per citarne alcuni.

Inoltre conoscere tale calendario aiuta le famiglie a pianificare le vacanze in base alle pause scolastiche e consente di massimizzare l’efficienza e di evitare conflitti di programma.

Quando inizia allora la scuola a settembre?

Le date delle principali festività

Come tutti sapranno, il calendario scolastico stabilisce tutte le date più importanti dell’anno. Innanzitutto le date di inizio e fine scuola per ogni livello di istruzione e poi quelle delle festività nazionali nonché delle altre vacanze come di Natale e Pasqua.

Definisce inoltre date importanti come quelle dei ponti a cavallo delle festività come la Liberazione e l’Immacolata. Ogni regione, quindi, ha un suo calendario scolastico che è diverso da Nord a Sud.

Prima di comunicare le date di inizio scolastico, ecco una carrellata delle principali festività dell’anno. Il 1° novembre capiterà di mercoledì per cui è improbabile che si faccia ponte fino a domenica. L’8 dicembre, invece, cadrà di venerdì per cui ci sarà la possibilità di fare un ponte lungo. Dopo la pausa per le vacanze di Natale, si tornerà sui banchi di scuola l’8 gennaio dato che il 6 cade di venerdì. Questa è solo una piccola parte del calendario delle festività 2023-2024.

Calendario scolastico 2023-2024: ecco quando inizia la scuola a settembre regione per regione

Pronti a sapere quando inizierà la scuola a settembre? Partiamo dall’Abruzzo dove le lezioni inizieranno il 13 settembre come ha comunicato l’assessore regionale all’istruzione, Pietro Quaresimale. Anche in Basilicata, dal calendario scolastico si evince che il primo giorno di scuola sarà il 13 settembre mentre l’ultimo l’8 giugno 2024 (scuola primaria/secondaria perché per quella d’infanzia sarà il 29 giugno 2024). In Alto Adige, le lezioni inizieranno il 5 settembre e termineranno il 14 giugno mentre in Calabria la data di inizio sarà il 14 settembre 2023 in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

A scuola in Campania si tornerà mercoledì 13 settembre (termine 8 giugno 2024 primaria/secondaria e 30 giugno per infanzia) mentre in Emilia Romagna partirà il 15 settembre e finirà il 6 giugno. Proseguiamo con il Friuli Venezia Giulia dove partirà il 13 settembre, nel Lazio il 15 settembre (chiusura 8 giugno), in Liguria il 14 settembre (termine 8 giugno) e in Lombardia il 12 settembre (tutti ordini e gradi eccetto scuola infanzia).

Continuiamo la nostra lista con le Marche dove la scuola inizierà il 13 settembre (terminerà l’8 giugno), il Molise con data inizio lezioni 14 settembre (fine 8 giugno) e Piemonte con inizio 11 settembre (fine 8 giugno). E ancora, in Puglia inizierà il 14 settembre così come in Sardegna, in Sicilia il 13 settembre (fine 8 giugno), in Toscana il 15 settembre mentre nella provincia di Trento le lezioni inizieranno l’11 settembre 2023 e si concluderanno martedì 11 giugno 2024. Infine in Umbria si tornerà il 13 settembre, in Valle d’Aosta l’11 settembre e in Veneto il 13 settembre.

In sintesi…

1. È già possibile consultare il calendario dell’anno scolastico 2023-2024

2. Le date sono diverse da regione a regione

3. In ordine alfabetico si parte dall’Abruzzo con data di inizio il 13 settembre e si termina con il Veneto dove la scuola inizia nel medesimo giorno.

