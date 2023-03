Calendario scolastico 2023 ricco di ponti: ecco i prossimi giorni di vacanza e quando finiranno le lezioni

Il calendario scolastico 2023 è ancora ricco di ponti e di giorni di vacanza. I primi saranno quelli in concomitanza con la santa Pasqua che quest’anno cadrà ad aprile. Essa non ha infatti una data fissa ma si calcola in base al calendario lunare. Cade esattamente la prima domenica dopo la prima luna piena dell’equinozio di primavera e in questo 2023 la data è quella del 9 aprile.

Si festeggerà poi la Liberazione, il 25 aprile che cadrà di martedì per cui molte scuole faranno ponte. In Sardegna, invece, in tali giorni ci sarà anche la Sa die de sa Sardigna. Quest’ultima è la festa del popolo sardo che ricorda i cosiddetti “Vespri Sardi” ovvero l’insurrezione popolare del 28 aprile 1794 durante la quale si allontanarono i piemontesi da Cagliari. Tale festività sarà un’occasione per un altro ponte fino al 2 maggio, dato che il 1° è la Festa del Lavoro.

Pian piano, quindi, ci si avvierà alla fine delle lezioni.

I prossimi giorni di vacanza per gli studenti

Ecco le date in tutta Italia.

Dal calendario scolastico 2023 si evince che i prossimi giorni di vacanza per gli studenti saranno quelli di Pasqua, esattamente dal 6 all’11 aprile.

Il 25 che è un martedì sarà la festa della Liberazione e diverse scuole faranno ponte. Esattamente quelle della regione Abruzzo dal cui calendario scolastico si evince che ci sarà la sospensione delle lezioni anche il 24 che è di lunedì. Le lezioni saranno sospese in tale giorno anche in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Sarà di nuovo rosso sul calendario il giorno 1° maggio (per la festa del Lavoro). Si tratta di un lunedì per cui ci sarà un lungo ponte soprattutto per le scuole che fanno la settimana corta.

L’ultima festa, prima della fine delle lezioni sarà il 2 giugno, esattamente quella per la Repubblica Italiana. Essa cade di venerdì per cui molte regioni hanno deliberato la sospensione della lezioni anche il 3 giugno. Tra queste ci sono la Basilicata, la Calabria, le Marche, il Molise, la Puglia, l’Umbria e il Veneto.

Fine lezioni

C’è anche il calendario della fine delle lezioni dell’anno scolastico 2022-2023 mentre per scoprire quale sarà il prossimo bisognerà attendere la fine dell’anno.

Ricordiamo che come seconda prova all’esame di maturità c’è il latino al liceo classico, la matematica a quello scientifico e l’economia aziendale negli istituti tecnici del settore economico con indirizzo “amministrazione, finanza e marketing”. C’è poi progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio”. La prima prova, invece, sarà comune a tutti e sarà quella scritta di italiano che si svolgerà dalle 8.30. Infine ci sarà il colloquio finale che dovrà accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti.

Per quanto riguarda, infine, la data della chiusura delle scuole, essa sarà il 16 giugno per l’Alto Adige. Terminerà invece il 10 giugno in quasi tutte le regioni ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Piemonte e Sicilia. E ancora, in Toscana, Umbria e Veneto.

In Emilia Romagna, dal calendario scolastico 2022-2023, si evince che la scuola terminerà mercoledì 7 giugno mentre in Lazio l’8 giugno così come in Lombardia. Per il Trentino la data ultima sarà quella del 9 giugno mentre per la Valle d’Aosta il 15 giugno.

