La riforma del Codice della Strada è quasi pronta: ecco tutte le novità in arrivo

C’è grande attesa per l’arrivo del nuovo codice della strada, che cambierà sicuramente l’approccio con la guida di tutti gli automobilisti. Lo scopo è molto chiaro: rendere più severe le regole per evitare i morti sulle strade. Nel corso del prossimo consiglio dei ministri Matteo Salvini presenterà la stesura finale del nuovo Codice della Strada. L’obiettivo del ministero, come ha spiegato il leader della Lega, è di ridurre il numero di morti sulle strade. A questo proposito, è bene ricordare che ogni anno in Italia muoiono 3.000 persone a causa di incidenti stradali. Il calendario istituzionale prevede che il nuovo consiglio dei ministri sia il prossimo 18 settembre. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le novità che saranno introdotte dal nuovo Codice.

La prima novità riguarda i neopatentati, che “non potranno guidare nei primi anni di patente auto di grossa cilindrata“, come ha sottolineato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Resta da capire cosa intenda il ministro con “grossa cilindrata”, dato che già oggi il Codice della Strada vieta ai neopatentati di guidare auto termiche con un rapporto potenza/tara più alto di 55 kW/t (limite che si alza con le auto elettriche e ibride plug-in).

L’altra novità riguarda sanzioni più pesanti per chi guida sotto effetto di droga o in stato di ebbrezza, ma anche per chi usa il telefono mentre è alla guida. La pena massima prevista dovrebbe essere il ritiro della patente per sempre qualora l’automobilista si macchi di un fatto grave.

Inoltre è prevista una stretta sui monopattini. Le persone che vorranno continuare ad andare in monopattino al lavoro o all’interno della propria città dovranno indossare obbligatoriamente il casco, pagare un’assicurazione e mostrare una targa.

Matteo Salvini, a proposito del nuovo codice in dirittura di arrivo ha detto:

“Al prossimo Consiglio dei ministri, porteremo la stesura definitiva del disegno di legge. Il testo prevede prevenzione, educazione, controlli, ma pure sanzioni e ‘mazzate’ per chi sbaglia. Anche col ritiro della patente in via definitiva per i fatti più gravi. L’obiettivo del mio ministero è ridurre il numero di morti sulle strade italiane: tremila all’anno è una strage inaccettabile”

Ulteriori novità sono previste riguardo alla revisione del taglio dei punti della patente qualora si superino i limiti di velocità e la disposizione degli autovelox, con una maggiore centralità di sistema di monitoraggio della velocità come Tutor e Velocar. Dunque, si agli autovelox in prossimità di scuole e ospedali e no alla disseminazione per fare cassa. Il nuovo codice della Strada, dovrebbe poi entrare in vigore entro l’autunno.

Riassumendo

– Durante il prossimo consiglio dei ministri Matteo Salvini presenterà il nuovo Codice della Strada.

– Sono previste strette riguardanti i neopatentati, ai quali sarà vietato guidare auto di grossa cilindrata nei primi anni di patente.

– Strette in arrivo anche per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. La misura più forte sarà il ritiro della patente per sempre.

– I monopattini dovranno essere assicurati e avere una targa. Chi li usa invece dovrà indossare obbligatoriamente il casco.

– L’obiettivo del nuovo Codice della Strada è di ridurre il numero dei morti sulle strade italiane. Nell’ultimo anno hanno perso la vita oltre 3.000 persone.