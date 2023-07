Richiami alimentari, taleggio Dop ritirato dal mercato, ecco perché

Un altro prodotto è stato ritirato dal Ministero della Salute, stavolta parliamo di richiami alimentari relativi a un alimento particolarmente apprezzato dagli italiani, ossia il Taleggio Dop. Il richiamo è stato disposto a scopo precauzionale ad opera del produttore stesso. Si tratta del marchio Mauri Formaggi. Scopriamo nello specifico di quale prodotto si tratta e qual è il motivo del ritiro dagli scaffali.

Taleggio Dop ritirato dal mercato

Nuovo richiamo alimentare disposto per un prodotto che potrebbe essere rischioso per la nostra salute. Nello specifico parliamo di Taleggio Dop a marchio Mauri Formaggi. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 4312461 e la data di scadenza 26/07/2023. Se vi state chiedendo per quale motivo il prodotto in questione è stato ritirato dagli scaffali dei nostri supermercati, ecco la motivazione: presunto superamento del limite di legge di Listeria monocytogenes. Si tratta di un batterio presente nell’acqua, nel suolo e anche nel vegetazione. Tale batterio può contaminare diversi alimenti, come ad esempio il latte e la verdura. Per questo motivo, il rischio che tale batterio abbia contaminato il prodotto in questione è decisamente alto.

Tale batterio può portare alla meningite e alla batteriemia. I soggetti particolarmente a rischio sono le donne in gravidanza, le quali sembrano essere 20 volte più sensibili rispetto agli altri soggetti. I rischi sono l’aborto spontaneo o il parto prematuro, ma anche infezioni del feto e morte in utero. Si tratta quindi di una patologia davvero molto pericolosa. Nonostante la pericolosità per il feto, i sintomi per le donne incinte sono invece particolarmente lievi, paragonabili a quelli di una normale influenza, anche piuttosto leggera. Per questi soggetti dunque è bene prestare la massima attenzione.

Richiami alimentari, un consiglio per tutti

Il taleggio Dop richiamato è stato prodotto dall’azienda Emilio Mauri Spa, nello stabilimento di via Provinciale 11, a Pasturo, in provincia di Lecco. Il prodotto ha il seguente marchio di identificazione: IT 03 48 CE. La raccomandazione generale è quella di non consumare il prodotto, ma di riportarlo presso il punto vendita dove lo si è acquistato. A tal proposito l’azienda Mauri Formaggi ha rilasciato la sua personale mail per tutte le informazioni del caso: [email protected] Come al solito consigliamo di dare uno sguardo attento al sito del Ministero della Salute per rimanere informati su tutti i richiami alimentari effettuati costantemente. A tal proposito possiamo notare che anche in questo mese di luglio non sono mancati i vari ritiri di prodotti alimentari potenzialmente pericolosi per la nostra salute.

Sempre a proposito di formaggi, il Ministero ha disposto il ritiro di CPF SOC COOP Produttori Formaggi di Canestraio di Totò. In questo caso il motivo del richiamo è per rischio microbiologico. Nella stessa data, ossia il 5 luglio, è stato disposto il ritiro anche di diversi brand relativi al tartare di bovino. Insomma, non è la prima volta che segnaliamo prodotti alimentari ritirati dagli scaffali, come nel caso delle spezie indiane della scorsa settimana. Una visita quotidiana sulla pagina del Ministero è quindi il consiglio migliore per portare a casa prodotti sempre sicuri e controllati.

In sintesi…