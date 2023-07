Richiami alimentari, ritirate le sardine salate e le spezie indiane

Bisogna sempre stare con gli occhi bene aperti quando si sceglie cosa mettere in tavola. Stavolta i richiami alimentari dispositivi dal Ministero della Salute si concentrano su due nuovi prodotti a causa di possibili rischi per il nostro organismo. Stiamo parlando delle sardine salate e delle spezie indiane. Vediamo nel dettaglio di quali prodotti si tratta e per quale motivo è stato disposto il ritiro dagli scaffali dei nostri supermercati.

Ritiro alimentare per le spezie indiane

Chi non adora mangiare speziato? Quando si parla di insaporire i nostri cibi, le spezie sono un elemento essenziale, e tra le più apprezzate ci sono senza dubbio quelle indiane. Si tratta infatti di specialità che in India vanno per la maggiore, ma che per fortuna possiamo assaggiare anche in altre parti del mondo, come appunto l’Italia. Oltre ai diversi ristoranti indiani, presenti sul nostro territorio, è possibile insaporire i nostri piatti anche acquistando direttamente queste spezie nei supermercati. Ma entriamo nel merito della questione e scopriamo dettagliatamente di quale prodotto si tratta. Stiamo infatti parlando delle spezie indiane a marchio Schani, una marca che produce una speciale miscela di spezie indiane con la denominazione di Garam Masala.

Il lotto di produzione è 101/NA/W2B. Il nome del produttore è Global Foods Trading GmbH, lo stabilimento Am Winkegraben 1a 64584 Biebesheim, Germania. La data di scadenza del prodotto è giugno 2024. Sul documento stilato dal Ministero della Salute si evince anche il motivo del richiamo alimentare: rischio grave per la salute dei consumatori per pericolo di tossicità acuta da Ossido di Etilene. Questi dunque gli elementi tossici riscontrati all’interno del prodotto dopo attenta analisi chimica. Di conseguenza, la raccomandazione è di non consumarlo e riportarlo nel punto vendita presso il quale lo si è acquistato.

Richiami alimentari, occhio alle sardine

Chi bazzica sul sito del Ministero della Salute sa bene che ogni giorno o quasi vengono disposti nuovi richiami alimentari per prodotti non a norma e potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Tra questi spicca anche l’ultima segnalazione fatta sulle sardine salate. Scopriamo nel dettaglio di che prodotto si tratta. Il prodotto è stato ritirato dagli scaffali per la presenza oltre i limiti consentiti di istamina. Si tratta di un prodotto a marchio Stella, è venduto in vaschette sotto vuoto da 200 grammi con il numero di lotto 28 07 23 e la data di scadenza 28/07/2023. Altri dettagli di interesse riguardano invece la produzione del prodotto stesso: si tratta di sardine salate prodotte dall’azienda Stella Srl nello stabilimento di via Ticino 54, a San Giuliano Milanese, nella città metropolitana di Milano. Il marchio di identificazione è IT 2567 CE.

Naturalmente, anche in questo caso valgono le norme precauzionali adottate in altri casi, quindi si raccomanda di non consumare la merce e di riportarla al punto vendita dove la si è acquistata, anche per riceverne il rimborso. Questi dunque ancora una volta i prodotti richiamati dal mercato per la presenza di sostanze pericolose, o per l’eccessiva quantità di sostanze oltre il limite di legge. Come sempre vi invitiamo a consultare il sito del Ministero della Salute per rimanere sempre aggiornati sui nuovi richiami alimentari e non solo.

In sintesi…