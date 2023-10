Si aggiorna la classifica dedicata ai più ricchi d’America. Dopo gli studi effettuati sul fatturato degli uomini più facoltosi al mondo, gli esperti stavolta si concentrano sul nuovo continente per scoprire quali sono i personaggi che stanno facendo incetta di guadagni. Tra i 400 presi in analisi, non solo i grandi nomi della tecnologia e dell’imprenditoria in generale, ma anche celebrità dello sport e dello spettacolo.

La classifica dei super fortunati

Non può che essere Elon Musk al primo posto di questa speciale classifica.

Ormai il patron delladomina incontrastato la prima posizione da tempo e dopo il suo approdo su Twitter, ora ribattezzata X, sembra aver incrementato ulteriormente i suoi guadagni. Nonostante una serie di alti a bassi, dovuti proprio alla sua nuova acquisizione relativa al noto social, Musk ha lo stesso patrimonio di 12 mesi fa, ossia 251 miliardi di dollari. Il distacco dalla seconda posizione è di ben 90 miliardi. Qui troviamo Jeff Bezos, patron di Amazon, che invece vanta un patrimonio di 161 miliardi di dollari. Poco sotto a completare il podio c’ècon 158 miliardi. Si tratta di un nuovo avvicendamento, visto che qualche mese fa la classifica degli uomini più ricchi del mondo vedeva Allison in seconda posizione e Bezos al terzo posto.

C’è da dire che Allison è comunque colui che si è arricchito maggiormente in questo ultimo anno. Con la sua Oracle ha infatti aumentato il suo patrimonio di ben 57 miliardi. Questo naturalmente grazie al grande avvento dell’intelligenza artificiale che ha fatto esplodere il suo fatturato. Quarto fuori dal podio abbiamo Warren Buffett, quarto con 121 miliardi. A seguire, altri tre magnati della tecnologia: Larry Page (Google), quinto con 114 miliardi, Bill Gates (Microsoft), sesto con 111, e Sergey Brin (Google), settimo con 110. All’ottavo posto abbiamo invece Zuckerberg con 106 miliardi. Poi l’amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmer con 101 miliardi e infine, a completare la top ten, c’è Michael Bloomberg con 96,3 miliardi di dollari.

Ricchi d’America, la classifica

Le classifiche di Forbes sono sempre particolarmente interessanti, ma stavolta si ampliano fino a 400, raccogliendo quindi anche i più ricchi d’America che operano in altri settori. Prima di scoprire di chi si tratta, ricapitoliamo la top ten:

1 | Elon Musk

Patrimonio: 251 miliardi 2 | Jeff Bezos

Patrimonio: 161 miliardi 3 | Larry Ellison

Patrimonio: 158 miliardi 4 | Warren Buffett

Patrimonio: 121 miliardi 5 | Larry Page

Patrimonio: 114 miliardi 6 | Bill Gates

Patrimonio: 111 miliardi 7 | Sergey Brin

Patrimonio: 110 miliardi 8 | Mark Zuckerberg

Patrimonio: 106 miliardi 9 | Steve Ballmer

Patrimonio: 101 miliardi 10 | Michael Bloomberg

Il totale dei patrimoni delle 400 persone più ricche degli Stati Uniti è di 4.500 miliardi di dollari. Tra i 400 più ricchi d’America ci sono anche altre grandi celebrità, ma intanto esce Donald Trump, che irrealtà negli ultimi tre anni non ci è mai entrato. Il primo atleta professionista a entrare nella classifica dei 400 di Forbes è pero Michael Jordan, anche se in realtà sarebbe meglio parlare di ex atleta. Il suo patrimonio netto è di 3 miliardi di dollari, merito anche della Nike che, in qualità di sponsor, ogni anno gli frutta ancora un bel po’ di quattrini. Per le donne, la new entry più ricca è quella di Elisabeth Deluca, vedova del cofondatore di Subway Fred Deluca. Il suo patrimonio è di 8,2 miliardi. In conclusione citiamo anche il noto regista Steven Spielberg 238esimo con 4,8 miliardi. Fa meglio di lui George Lucas. Il papà di Star Wars ha un patrimonio di 4,9 miliardi ed è 227esimo in classifica.

