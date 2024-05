La febbre del Dengue non spaventa solo il Brasile, dove i casi sono arrivati addirittura a 4 milioni, ma anche l’Italia. Secondo l’OMS sono oltre 5 milioni i casi di infezione registrati nel mondo ed è necessario che i cittadini applichino le dovute precauzioni per scongiurare il pericolo. I repellenti sono il rimedio più utilizzato contro le zanzare, le quali risultano essere la causa di tale infezione. Ecco i prodotti migliori e quanto costano.

Tutta colpa delle zanzare

Con l’estate che si avvicina, oltre al fastidioso e appiccicoso caldo, anche gli italiani dovranno combattere contro le zanzare.

Purtroppo, oltre ad essere un insetto particolarmente fastidioso, la zanzara può essere anche veicolo di preoccupanti infezioni. Tra queste c’è il Dengue, un’infezione che provoca febbre, nausea, mal di testa e in alcuni casi addirittura decessi. La febbre Dengue sta mettendo in ginocchio il Brasile e in alcuni luoghi è stata proclamata l’emergenza nazionale. L’attenzione deve essere alta anche in Italia, poiché il rischio zanzare da noi può portare a numeri simili se non adeguatamente contrastato. L’uso di repellenti è uno degli aiuti principali che possiamo mettere in atto. Si consiglia inoltre di evitare gli, e in generale zone ad alto tasso di umidità, poiché in questi luoghi gli insetti in questione proliferano.

Zanzariere e tende sono altri rimedi per proteggere la propria casa, mentre all’aperto si consigliano vestiti adeguati e protettivi. Il virus della febbre Dengue è una delle principali cause di malattia e decesso nelle aree tropicali e subtropicali. Una corretta informazione sui rischi del fenomeno è fondamentale, così come è importante conoscere alcuni rimedi per scongiurarne il pericolo. È ad esempio eliminare l’acqua piovana che si accumula negli pneumatici, evitare di tenere l’acqua nei vasi. Altro consiglio utile è quello di tenere al chiuso gli attrezzi da giardino. Per chi invece ha animali domestici, è fondamentale tenere l’acqua nelle loro ciotole sempre pulita e cambiarla almeno due volte a settimana.

Repellenti contro la febbre Dengue

Come detto, i repellenti risultano essere il rimedio principale per tenere lontane le zanzare. Durante l’estate l’utilizzo di questi prodotti aumenta in maniera esponenziale, diventa quindi di una certa importanza conoscere quali sono quelli più efficaci e quanto costano. Ecco quelli consigliati dagli esperti:

Prep insetto repellente spray pressurizzato;

Zig Zag insettivia! Sport antipuntura spray vapo;

Carrefour sport lozione insetto repellente spray vapo;

Vape Derm Scudo Attivo spray antipuntura pressurizzato;

Autan Tropical insetto repellente spray secco pressurizzato.

L’efficacia di questi repellenti è offerta dalla presenza di una sostanza chimica denominata dietiltoluamide, comunemente nota come DEET. La lista che abbiamo appena visto ci viene offerta dagli esperti di Altroconsumo che, come sempre, confrontano i prodotti effettuando una serie di test per misurarne la loro efficacia. Ma quanto costano questi repellenti? Per il primo prodotto, ossia il Prep insetto repellente spray pressurizzato, il prezzo varia dai 5 ai 7,70 euro. Al secondo posto abbiamo invece Zig Zag insettivia! Sport antipuntura spray vapo, il suo costo parte sempre da 5 euro e arriva fino a 8,99 euro. A completare il podio c’è infine Carrefour sport lozione insetto repellente spray vapo, con un prezzo che varia dai 3 agli 11 euro circa. Gli esperti di Altroconsumo hanno stilato anche una lista dei repellenti che invece risultano essere meno efficaci, ecco di quali si tratta:

Eco stop zanzare crema baby;

Eco stop zanzare bambini spray vapo;

Helan Zanzhelan salviettine profumate;

Eco stop zanzare adulti spray vapo;

Helan Zanzhelan spray ecologico vapo.

I punti principali…