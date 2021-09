Regioni che cambiano colore dal 27 settembre e le zone rosse europee secondo le nuove mappe

Come ogni venerdì è giunto il momento del report dell’ISS che dovrà constatare quali sono le Regioni che potrebbero passare alla zona gialla dal 27 settembre. La situazione è ancora stabile e solo la Sicilia si trova in zona gialla ormai dal 30 agosto e probabilmente ci resterà ancora fino alla prossima settimana.

Nessuna Regione cambia colore il 27 settembre, zona arancione lontanissima

Che cosa potrebbe cambiare dal 27 settembre? Al momento, se i dati di oggi resteranno gli stessi, molto probabilmente solo la Sicilia resterà in zona gialla, tutte le altre Regioni rimarranno ancora in zona bianca anche dal 27 settembre, nonostante Calabria e Sardegna abbiano più volte rischiato il passaggio. Le due regioni, infatti, sono settimane che si trovano sempre al limite ma fino ad ora sono sempre riuscite a mantenere la zona bianca, grazie ai dati relativi alle terapie intensive in miglioramento. Per la prossima settimana, quindi, nessuna regione oltre alla Sicilia dovrebbe finire in zona gialla. L’isola, invece, spera nel ritorno in zona bianca dal 4 ottobre.

Per quanto riguarda la settimana successiva è ancora presto per qualunque tipo di previsione. Sicuramente, se i dati miglioreranno, la Sicilia potrebbe tornare in zona bianca, mentre rimangono osservate speciali sia la Calabria che la Sardegna, ormai in bilico da un mese, più la Toscana e le Marche, che però nell’immediato non rischiano nessun passaggio. Sembra invece molto lontana la zona arancione per tutte le regioni.

Le mappe europee del contagio aggiornate

Anche il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) ha aggiornato le mappe del contagio con alcune novità. Rispetto alla settimana scorsa sono 3 le Regioni in zona rossa ovvero Basilicata, Calabria e Sicilia.

Tutte le altre sono in zona gialla tranne Lombardia, Molise, Piemonte e Valle d’Aosta che nelle mappe europee si trovano nella zona verde. Sono quindi diminuite le regioni considerate a rischio secondo la mappa europea. In miglioramento anche la situazione in Europa. In Spagna stanno finalmente aumentando le zone gialle e in calo quelle rosse, anche la Francia è quasi tutta gialla tranne alcune zone del Sud. Restano quasi del tutto in rosso la Germania, Austria, Slovenia, Croazia, Irlanda e alcuni paesi dell’Est Europeo.

