Qualcuno ha detto regali Just Eat. Questa volta il jingle si arricchisce e fa felici gli utenti della piattaforma di delivery più famosa al mondo. La nuova promozione ci porta 5 doni da ottenere dopo l’ordine. Ma vediamo nel dettaglio come funziona e cosa precisamente ci regala.

La nuovo promo da non perdere

Chi di noi non ha mai ordinato da mangiare sulle piattaforme di delivery? Durante il lockdown lo abbiamo fatto praticamente tutti, e la pandemia ha spinto sensibilmente tali aziende ad aumentare il loro fatturato.

Ora però la pandemia è finita, ma colossi come Just Eat non hanno certo sofferto la fame. Spingere ulteriormente gli utenti ad acquistare non è però mai sbagliato ed ecco che spunta la nuova promozione che permette di ricever in regalo alcune vantaggiose offerte. Del resto, non sono mancate le polemiche anche intorno alle startup che si occupano proprio di delivery. L’allarme cibo a domicilio ha apertosul delivery e da tale indagine è risultato che i borsoni dei riders sono spesso contaminati dalla presenza di batteri pericolosi per la nostra salute.

Ciò detto, concentriamoci finalmente su quelli che sono i regali di Just Eat per vedere di cosa si tratta e soprattutto scoprire come fare per partecipare alla promozione. Vediamo di cosa si trattando a leggere il regolamento direttamente dal sito della piattaforma:

“Scegli il ristorante che preferisci e fai un ordine di almeno 5 euro. Prima di effettuare l’rodine assicurati di avere dato il consenso ad essere contattato per ricevere aggiornamenti, novità e offerte. Dopo aver gustato il piatto che hai scelto, riceverai una email che ti inviterà a scoprire il tuo regalo. Avrai a disposizione 72 ore per scartare il dono”.

Questo dune il regolamento semplice e veloce per ricevere i regali Just Eat e godersi quindi anche un fantastico premio dopo aver gustato il proprio ordine.

Regali Just Eat, quali sono?

Dopo aver visto come partecipare al concorso a premi dedicato ai clienti, ecco quelli che sono i premi attualmente a disposizione. Per ricevere il premio bisogna girare la ruota, infatti sarà la sorte a decidere di quale premio si tratta. Tra questi 5 regali a disposizione c’è uno sconto del 15% per Flexbus, la nota compagnia di viaggi in autobus. L’altro premio è invece il 10% di sconto per Booking.com, compagnia che invece si occupa di viaggi e offre una vasta scelta di alloggi. C’è poi il premio di Google Store, ossia il 25% di sconto Su Chromecast con Google TV 4K. Per chi non conoscesse Chromecast, si tratta di un device che trasforma la propria tv in una smart tv. In pratica è il medesimo dispositivo che ha lanciato anche Amazon con il nome di Fire Stick TV. Gli ultimi due premi a disposizione sono invece uno sconto di 5 euro e un’altro di 3 euro sui prossimi ordini fatti sulla piattaforma.

I regali Just Eat sicuramente non finiscono qui. Di recente infatti nella ruota era presente anche un’altra possibilità, quella di vincere un mese di Sport con Now, la piattaforma di Sky online. Il valore di tale regalo era di 14,99 euro, ossia un intero mese gratis per vivere tutto lo sport offerto dalla piattaforma. Ma quante volte si può partecipare a questa interessante promozione? È possibile accedervi anche più volte al giorno? La risposta è: sì, ogni cliente può partecipare fino a 5 volte al giorno. Ogni ordine rappresenta un’occasione per partecipare.

I punti salienti…