Reddito medio per regione, quali sono quelle con gli stipendi più alti?

Chi guadagna di più nel nostro paese, ma soprattutto dove? Per scoprirlo bisogna edere qual è il reddito medio per regione. Per farlo abbiamo consultato la mappa relativa ai dati che presentano la media degli stipendi nelle diverse zone del nostro paese. Ecco il punto della situazione.

Reddito medio per regione, dove si guadagna di più?

Partiamo col dire che il lavoro autonomo al momento è quello meglio retribuito nel nostro paese. Il gap è di circa 10 mila euro in più annui di guadagno rispetto al lavoro dipendente. In generale, comunque, la situazione non è affatto florida, se è vero che ormai tanti italiani affermano di aver peggiorato la propria situazione economica rispetto allo scorso anno, e un italiano su quattro dichiara di guadagnare meno di 15 mila euro all’anno. Ma concentriamoci ora sul reddito medio per regione. Per farlo ci avvaliamo della mappa pubblicata sul sito dell’Istat, con la quale è possibile scoprire quali sono le ragioni che hanno salari più alti e anche quali categorie di lavoro risultano essere maggiormente remunerative.

La Lombardia è la regione che svetta su tutte con una media di 37.611 euro. Escludendo il discorso delle regioni, però, è la provincia autonoma di Bolzano a registrare gli stipendi migliori, con una media di reddito annuo pari a 39.534 euro. Bene anche il Veneto, con una media di 35.536 euro. In generale, tra nord est e nord ovest è una bella lotta equilibrata e un gap di soli 400 euro di differenza, visto che la media per i primi si attesta a 36.418 euro, mentre i secondi raggiungono i 36.018 euro.

Il dramma del Sud

Discorso completamente diverso invece al sud, con il reddito medio che arriva a soli 27.189 euro.

A guidare la classifica in questo caso è la, con 29.495 euro. Quella più in basso è l’Abruzzo con 26.037 euro. Non cambia la situazione sulle Isola. La Sicilia raggiunge appena i 26.034 euro, mentre la Sardegna arriva a 28.841 euro. Centrale sia per geografia che per stipendi la posizione del centro. La Toscana non raggiunge i 35 mila euro di media, mentre le marche riescono appena a superarlo. Nel, invece, il reddito medio è di 32.858 euro.

Questi dunque i numeri, decisamente disequilibrati, tra i nord e il sud del paese, con il reddito medio per regione che vede la Lombardia conquistarsi il primato. I meridionali potranno comunque consolarsi con il differente costo della vita. Se è vero, infatti, che nelle aree settentrionali si guadagna di più, è altrettanto vero che i costi per spesa e affitto sono molto più alti nelle città del nord, cosa che alla fine riesce a riequilibrare i conti nelle tasche degli italiani.