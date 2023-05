Reddito di cittadinanza a Roma: tre bonus per trovare lavoro

Siamo in dirittura d’arrivo, il reddito di cittadinanza ha ancora pochi mesi di vita, poi verrà sostituito con un nuovo assegno di inclusione che avrà paletti molto più stringenti. Intanto, il PD di Roma non retrocede e continua ad elargire importanti somme di denaro per i percettori. La decisione arriva direttamente dal sindaco Gualtieri, il quale ha lanciato tra affidamenti diretti a tre cooperative sociali per l’assistenza ai nuclei di coloro che ricevono il sussidio in questione.

Il regalo di Gualtieri

Siamo agli sgoccioli, i percettori del reddito di cittadinanza sanno che ormai il tanto amato sussidio è giunto quasi al termine. Entro settembre di quest’anno, tale sostegno verrà cancellato, in quanto verrà cessato il finanziamento per le persone occupabili. Per tutti gli altri invece, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023. Il sindaco del Gualtieri però non molla la presa e, nonostante la fallimentare riuscita del ddc proposto dai grillini, continua per la sua strada a tutela dei più svantaggiati. La sua giunta ha infatti approvato in appena 10 giorni tre bandi da destinare all’assistenza di chi percepisce il sussidio. Il periodo compreso sarà tra maggio e dicembre 2023 e il finanziamento complessivo sarà di ben 240 mila euro.

Come detti, gli affidamenti sono diretti, quindi non prevedono alcun concorso. Nel bando è però specificato che saranno indirizzati alle cooperative che si occupano di assistenza dei nuclei che percepiscono il reddito di cittadinanza. Al momento le modalità non sono state ancora rese note e non risultano chiarissime. Ma quel che è certo è che il primo affidamento ha già un valore di 51 mila euro. Si tratta del Progetto OrientaMente, per la realizzazione di interventi rivolti alla generalità dei nuclei beneficiari o già beneficiari del reddito di cittadinanza.

Un percorso per tornare a lavorare

Tre bonus per tornare nel mondo del lavoro, questo il progetto del comune di Roma per i percettori del reddito di cittadinanza. Per i percorsi dedicati a queste persone la stazione appaltante metterà a disposizione i locali della sede municipale e eventualmente altri spazi disponibili. Ad aggiudicarsi tale bando è stata la coop Programma Integra Società cooperativa sociale. Il secondo affidamento diretto stanziato è stato invece a favore della Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I – Società cooperativa sociale a mutualità prevalente. In questo caso lo stanziamento è stato di 114 mila euro.

Lo scopo del progetto è quello di portare avanti interventi in favore di soggetti da individuarsi tra i cittadini adulti fragili beneficiari di reddito di cittadinanza. Il terzo e ultimo affidamento è stato invece elargito 10 giorni dopo a favore della coop Azzurra cooperativa sociale onlus, dal valore di 53 mila euro. Il progetto si chiama “Costruire Percorsi” ed è volto alla realizzazione di interventi ed attività di implementazione e rafforzamento del Segretariato Sociale.

Reddito di cittadinanza, gli ultimi colpi

Gli ultimi colpi prima che il sussidio venga eliminato, al fine di aiutare i percettori non solo a intraprendere nuovi percorsi lavorativi, ma anche ad inserirsi nel quotidiano qualora ne avessero bisogno, in perfetta simbiosi con quel concetto di inclusività che non dovrebbe mai essere accantonato. “OrientaMente”, “Ti aiuto io” e “Costruire percorsi” sono dunque i tre progetti che il sindaco di Roma ha avviato tramite tre bandi di affidamento diretto, nella speranza che aiutino davvero i più bisognosi.

In sintesi…