Quanto guadagnano i nostri politici? Scopriamo insieme quali sono i redditi dei ministri italiani, gli esponenti del Governo che occupano un ruolo in parlamento. Di recente sono stati appunto rese note le dichiarazioni dei redditi dei suddetti politici, e da esse si evince ufficialmente chi guadagna di più e chi di meno all’interno della nostra politica.

I guadagni della politica nostrana

Gli uffici di Camera e Senato hanno publicato le dichiarazioni dei redditi dei nostri politici. Abbiamo quindi un quadro completo dei redditi dei ministri.

Si tratta quindi dei 730 del 2023, relativi al periodo di imposta 2022. Chi guadagna di più? E chi invece di meno? Rispondiamo subito a queste due domande. All’ultimo posto della classifica, quindi il ministro che guadagna di meno è Raffaele Fitto, responsabile del dicastero per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR. Nel 2023 il suo reddito è stato di 22.221 euro. Un gradino sopra di lui troviamo invece, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, con un reddito di 49.993 euro. Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, completa la classifica dei virtuosi, ossia coloro che guadagnano di meno, con un reddito dichiarato di 70.896 euro.

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è invece arrivato a 76 mila euro circa. Sotto i 100 mila euro ci sono invece Paolo Zangrillo, Matteo Salvini e Giancarlo Giancarlo Giorgetti. Insomma, da questa classifica parziale si evince chiaramente che c’è una discrepanza enorme tra Fitto, che in pratica arriva allo stipendio di un comune operaio italiano (e forse anche leggermente meno) e gli altri esponenti che lo seguono. Ma il gap è nulla in confronto a quello che si viene a creare con gli altri personaggi in classifica. E visti i vari bonus cancellati per il 2024, scommettiamo che molti italiani non prenderanno bene certe cifre.

Redditi ministri, la classifica dei ricchi

Salendo la classifica dei redditi dei ministri si può iniziare a parlare di veri e propri ricchi visto che nelle altre posizioni i guadagni si fanno davvero importanti. Ecco quanto hanno guadagnato lo scorso anno, stando alla loro dichiarazione dei redditi:

Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, 100.391 euro di reddito;

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, 101.108 euro;

Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, 102.039 euro;

Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, 122.651 euro;

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, 124.261 euro;

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, 140.252 euro;

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, 145.054 euro.

Matteo Piantedosi, Il ministro dell’Interno, 163.892 euro;

Andrea Abodi, ministro dello Sport e i Giovani, 165.563 euro;

Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura , 174.630 euro;

Carlo Nordio, ministro della Giustizia, 209.793 euro;

Orazio Schillaci, ministro della Salute, 227.345 euro;

Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, 232.003 euro;

Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali, 235.056 euro;

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, 262.370 euro.

E non finisce qui, perché dobbiamo arrivare ancora alla nostra premier. Il suo reddito dichiarato per il 2023 è stato di 293.531 euro, ma se pensate che sia il più alto tra i ministri della nostra politica, vi sbagliate di grosso. Hanno infatti guadagnato più di lei Daniela Santanchè e Guido Crosetto. La Ministra del Turismo ha dichiarato 298.638 euro, mentre il ministro della Difesa è arrivato alla cifra record di 895.588 euro.

I punti chiave…