Rapporto UFO della NASA, svelata la verità sulle prove raccolte

Chiamate extraterrestri, chiamateli marziani, oppure semplicemente alieni. Alla fine, pare proprio che qualcosa di vero ci sia, anche se probabilmente non bisogna viaggiare ancora troppo con la fantasia. Spunta finalmente il rapporto UFO della NASA e a parlare è l’amministratore dell’Agenzia governativa, Bill Nelson, il quale fa il punto della situazione sulle prove fin qui raccolte.

Gli alieni esistono o no?

Sono passati circa 80 anni da quando l’incidente di Roswell ha scatenato il panico e fatto sognare tutti gli appassionati di ufologia. Si può probabilmente dire che il fenomeno nasce proprio con questo evento, quando un misterioso oggetto non identificato si schianta al suolo e al suo interno vennero estratti dei corpi extraterrestri. Naturalmente, il racconto relativo a questa singolare estrazione di corpi è stato molto romanzato, andando addirittura a menzionare una fantomatica autopsia dei corpi. In realtà, non si è mai detto cosa realmente ci fosse all’interno della navicella, né sappiamo se effettivamente rappresentava un veicolo non terrestre. Insomma, è molto probabile che si sia trattato di un grande equivoco, visto che la NASA ha sempre voluto mantenere il riserbo sulla cosa, probabilmente per nascondere ulteriori fatti (forse di origine politica).

Il rapporto UFO della NASA però quantomeno ora cerca di chiarire quelle che sono le ultime novità in merito alle voci che sostenevano un contatto ormai certo tra il nostro pianeta e gli extraterrestri. Gli UFO in USA sono ormai un tormentone che torna periodicamente, ma è vero che non molti mesi fa un ex membro della NASA aveva confessato che ci sono file top secret di cui il mondo non è ancora a conoscenza. Ricordiamo che al momento la scienza ci dice che la vita in altre galassie e altri sistemi solari è molto probabile, ma allo stesso tempo è quasi impossibile che questi esseri possano viaggiare nello spazio e percorrere distanze inimmaginabili per venirci a trovare. Probabilmente, dovrebbero avere una tecnologia capace di percorrere un Ponte di Einstein-Rosen, cosa che per noi è impossibile.

Rapporto USA della NASA, cosa dice?

Esistono gli alieni? La risposta scientifica è incerta, ma tende verso il sì per un mero calcolo delle probabilità. Davvero possiamo immaginare di essere l’unica forma di vita intelligente nell’intero universo? Allo stesso tempo però sempre la scienza ci dice che, benché questi esseri possano esistere, probabilmente non li vedremo mai, vista la distanza impercorribile che ci separa. Questo dunque il sunto che ci suggerisce il buon senso. Ma cosa dice invece il rapporto della NASA? A parlare è lo stesso Nelson:

“Il risultato principale dello studio è che c’è ancora molto da imparare. La NASA non ha trovato alcuna prova del fatto che gli UAP abbiano un’origine extraterrestre, ma non sappiamo ancora cosa siano”.

Qui bisogna fare una piccola, ma importante precisazione. A quanto pare il termine UFO è diventato obsoleto, per quanto ancora largamente diffuso nell’immaginario collettivo. Si è infatti scelto di dare una nuova dominazione a tali oggetti non identificati. Ora gli esperti li chiamano UAP. L’acronimo sta a indicare gli Unidentified Anomalous Phenomena, ovvero fenomeni anomali non identificati, comprendendo quindi non soltanto quelli volanti, ma tutti i fenomeni ai quali non si riesce a dare una collocazione terrestre precisa. Quel che comunque è certo è che la NASA ha quindi ingaggiato un gruppo di esperti per indagare su tali fenomeni.

“Useremo l’esperienza della NASA per collaborare con altre agenzie e indagare sugli UAP” ha concluso Nelson. Per quanto riguarda invece l’avvistamento dell’alieno in Perù avvenuto di recente, Nelson ha fatto sapere che ha semplicemente visto il video sui social, quindi molto probabilmente stiamo parlando di una semplice bufala del web.

I punti chiave…