Si tratta solo di ipotesi, ma la possibilità che Rai Sport possa salutarci per sempre si fa concreta, viste alcune mosse non proprio comprensibilissime da parte della televisione del servizio pubblico nazionale. E ora arriva anche la conferma che qualcosa non quadra, vista la lettera che la redazione ha inviato al Governo Meloni. Un vero e proprio grido di aiuto.

Il solito problema di soldi

Il Canone Rai è stato abbassato, ora costa 70 euro e non più 90. Ma siamo sicuri che sia un bene per tutti? C’è infatti chi aveva affermato che in questo modo il servizio pubblico della tv di stato sarebbe sparito, per lasciare spazio ancora una volta a una privatizzazione che si omologherà alla classica informazione dei canali liberi, i quali vedono l’utente come un cliente a cui vendere un prodotto, e non un cittadino da informare.

C’è da dire che questa differenza tra tv di stato e reti commerciali è ormai ridotta ai minimi storici. E difficile infatti notare grande differenza tra la proposta televisiva offerta dalla Rai e quella dei canali Mediaset, ad esempio. Anche sulle reti di stato infatti la massiccia dose di pubblicità ha trasformato ilin una rassegna da supermarket.

Ora però i fondi rischiano di scendere ulteriormente e a farne le spese potrebbe essere innanzitutto Rai Sport. Mentre c’è chi riflette sul Canone Rai e su come sarebbe l’Italia senza la tv pubblica, c’è chi sta provando sulla sua pelle l’esperienza del fallimento e della cancellazione. A tal proposito, il comitato di redazione della rete ha scritto una lettera al Governo e al Parlamento per manifestare il proprio grido d’allarme: “Lo sport rischia di sparire dai canali Rai”. a rendere la cosa ancora più tangibile è la sconfitta netta nei confronti di Mediaset per i diritti della Coppa Italia.

Rai Sport sta per fallire?

Si tratta di un evento sportivo che da sempre è andato in onda sui canali dello stato, ma che ora passa alle reti del Biscione. A scoraggiare ulteriormente e a far temere il peggio è anche il modo in cui la Rai ha perso l’asta, proponendo un’offerta davvero. Per molti è stata una testimonianza pratica di chi vuole volontariamente perdere la sfida.

Il rischio che lo sport sparisca dai canali Rai è sempre più concreto, ora che il calcio, il fenomeno sportivo più amato dagli italiani (e non solo) non c’è più. Ancora una volta Mediaset ha ottenuto i diritti della Coppa Nazionale, che rimarranno nelle propria casa fino al 2027. Stavolta però non c’è stata proprio sfida. Di recente è arrivata poi la lettera del cdr di Rai Sport, in cui si fa un chiaro riferimento alla rovinosa sconfitta sui diritti TV in questione:

“Dopo aver perso la Serie A e la Champions, la Coppa Italia è nuovamente fuori dai palinsesti di Viale Mazzini. Per il triennio 2024-2027 sarà di nuovo esclusiva Mediaset, unitamente ai diritti della Supercoppa. Il gruppo di Cologno Monzese porta a casa il pacchetto offrendo praticamente il triplo (56 milioni contro 20). Una sconfitta annunciata che preoccupa tutta la redazione di RaiSport. Lo sport rischia di sparire dai canali Rai. Il calcio, ormai, lo è di fatto, Nazionale e Serie C a parte”.

Come detto, molte delle colpe vanno alla scelta di aver abbassato il Canone Rai, anche se 420 milioni di euro che mancherebbero alla Rai dal versamento diretto dei cittadini italiani saranno compensati da 430 milioni di euro per l’anno 2024 in tre rate. In merito all’offerta perdente per i diritti della Coppa Italia, c’è chi ci legge una chiara volontà a rimuovere Rai Sport dal palinsesto. Secondo alcune ipotesi infatti il canale sta per essere assorbito da Rai News.

I punti chiave…

Rai Sport sta sperare, ne è prova l’eliminazione del sito esclusivo dal web;

cliccando sul link si finisce nell’agglomerato di Rai News;

a ulteriore riprova di ciò, il fatto che la Rai ha praticamente offerto una proposta volutamente perdente per i diritti della Coppa Italia;

la redazione del canale chiede l’intervento del Governo, e teme che l’abbassamento del Canone Rai abbia portato a conseguenze negative.

In realtà, la previsione potrebbe essere sensata se si pensa che sul web non c’è più un sito specifico per tale canale, mentre ce l’hanno ancora Rai Vaticano, Rai Parlamento e addirittura il Televideo. Cliccando invece sul link di Rai Sport si viene rimandati direttamente alla piattaforma. Insomma, l’eliminazione di questo canale sembra ormai un’eventualità più che concreta.