Quartieri più cari in Italia per comprare casa: ecco dove costano di più nel 2023

Acquistare casa nelle grandi città, si sa, è molto caro. Soprattutto nelle grandi metropoli italiane come Milano e Roma, che si confermano quelle con i quartiere in cui comprare casa può diventare un vero e proprio salasso. La casa, però, rimane sempre la casa e gli italiani affezionati al mattone, raramente rinunciano all’acquisto quando possibile, nonostante i costi che spesso sembrano davvero altissimi. Secondo i dati di immobiliare.it, infatti, che ha analizzato i prezzi delle case in alcuni quartieri delle grandi città, è emerso che Milano svetta con 8 quartieri tra i più cari in Italia. E così si nota che comprare casa vicino al Duomo di Milano, costa molto di più che nei pressi del Canal Grande a Venezia.

Comprare casa, ecco i quartieri più cari, sono quasi tutti a Milano

I quartieri centrali di Brera, Duomo, via Manzoni e via Montenapoleone svettano con i prezzi sopra 9mila euro al metro quadrato.

Solo Roma nella top ten con Milano

Garibaldi-Moscova è il secondo quartiere più caro, dove servono almeno 8.500 euro per acquistare casa. Questa zona è nota per le vie piene di locali e ristoranti, negozi e gallerie d’arte. Terza posizione per il quartiere Arco della Pace e Pagano, dove l’acquisto di un appartamento parte da 8.000 euro al metro quadro, 7.903 in media.Non va meglio a Crocetta-Quadronno-Guastalla, dove servono 7.763 euro a metro quadro, e nella zona tra Porta Genova e Ticinese, dunque la Darsena e i Navigli, polo della movida, dove ne servono circa 7.300 euro al mq. A Porta Venezia, si scende a 6.700 euro al mq. Che i prezzi alti a Milano siano una realtà ben nota è chiaro. Per i cittadini della classe media la zona del centro è assolutamente inavvicinabile.

Nella top ten spiccano anche alcuni quartieri di Roma. Al quinto posto, infatti, troviamo la zona del Colosseo e la Fontana di Trevi, dove servono 7,300 euro al metro quadro. Roma è anche anche all’ottavo posto con la zona dell’Aventino che ospita le Terme di Caracalla, dove la richiesta è di 6.600 euro al metro quadro. Gli ultuimi due posti sono una prerogativa di altri due quartieri milanesi: Solari/Washington con 6.300 euro/mq e Porta Romana 6.200 euro/mq. Milano, quindi, è la regina dei quartieri più cari.

Per trovare un quartiere che non sia a Milano o Roma, bisogna scendere alla 15esima posizione con la zona di San Marco e Rialto a Venezia. Qui si chiedono 5.550 euro al metro quadro. Mentre alla 18esima posizione spicca il quartiere Michelangelo e Porta Romana a sud di Firenze dove si chiedono 5.100 euro/mq. Al ventesimo posto c’è ancora Venezia con Dorsoduro e Accademia, con poco meno di 5mila euro di richiesta.

Alla posizione 22 troviamo Posillipo e Marechiaro a Napoli, qui servono 4.800 euro al metro quadro di media per poter acquistare casa.