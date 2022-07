Quarta dose a over 60 e guariti al via e nuovi vaccini dall’autunno: ecco il piano contro Omicron 5

Con il boom dei contagi Covid a causa della variante Omicron 5, torna in auge il tema della quarta dose di vaccino per gli over 60 con il via libera che dovrebbe arrivare proprio da oggi. Secondo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute:

“Solo 1 su 5, meno del 20%, ha fatto la quarta dose. E questo è un problema soprattutto per anziani e fragili perché per loro la vaccinazione è un salva-vita. Già ora abbiamo circa 100 morti al giorno, non siamo scesi mai al di sotto dei 60-70. Rischiamo di avere in autunno un’ondata di mortalità tra i fragili veramente dura, con numeri molto più alti di quelli attuali”.

Nuovo piano vaccini in autunno e quarta dose per over 60 già da adesso

Le regioni, quindi, si preparano alla riapertura degli hub vaccinali per una nuova fase della campagna vaccinale. Dopo il via libera da parte dell’Ema e la successiva autorizzazione da parte di Aifa e del Ministero della Salute, gli over 60 potranno accedere alla quarta dose. In autunno, intanto, con l’arrivo dei vaccini aggiornati, potrebbero anche riaprire gli hub vaccinali come hanno comunicato alcune regioni.

Il Lazio ha fatto sapere di essere pronto a riaprire gli hub da ottobre mentre per la quarta dose agli over 60 si farà riferimento ai medici di base e alle farmacie. In Calabria, la quarta dose per over 60 sarà somministrata nei centri vaccinali che non hanno mai chiuso. Le Marche hanno già inviato a Poste Italiane gli elenchi degli ultrasessantenni in modo da adeguare la piattaforma per le prenotazioni. Stesso sistema che potrebbero usare anche le altre Regioni in vista della quarta dose agli over 60.

Da settembre i vaccini aggiornati ma non ci saranno restrizioni

Intanto, mentre si pensa che il picco dei contagi a causa della variante Omicron 5 potrebbe essere molto vicino, il governo pensa ad organizzarsi in vista dell’autunno, quando i contagi potrebbero crescere nuovamente. E se il nuovo piano vaccinale con i vaccini aggiornati sembra una certezza, sembra improbabile il ritorno del Green Pass così come nuove restrizioni.

Di fatto, con l’ok dell’Ema entro domani dovrebbe arrivare anche la circolare del ministero della Salute che ufficializzerà la quarta dose per gli over 60 e i guariti dal covid mentre da settembre/ottobre si penserà alla campagna con i vaccini aggiornati a cui saranno chiamati tutto coloro che hanno ricevuto l’ultima dose da almeno 4-5 mesi. Questo significa che un soggetto con più di 60 anni che si vaccinerà con quarta dose adesso, a novembre potrebbe immunizzarsi già contro Omicron 5.

Si attende, quindi, la circolare del ministro Roberto Speranza per l’avvio della quarta dose per gli over 60, mentre da settembre dovrebbe esser pronto il vaccino bivalente di Moderna, che funziona per il ceppo di Wuhan e per Omicron 1 mentre a novembre quello di Pfizer tarato proprio su Omicron 5.