Nè gossip, né musica stavolta con Fedez si parla di economia. Ebbene, le sue società stanno volando, tanto che il fatturato cresce e ora valgono ben 20 milioni di euro. Se la sua compagna Chiara Ferragni non avesse incassato altrettanto, nel 2022 l’avrebbe praticamente agganciata. E invece il rapper milanese si ritrova ancora a doverla inseguire in termini di guadagni societari.

Se gli affari della moglie Ferragni non fossero andati praticamente allo stesso modo, lui l’avrebbe già agganciata o quasi.

Il 2022 si è rivelato un anno speciale per i, visto che il fatturato è volato tra le varie società in possesso della coppia. Gli affari però vengono gestiti separatamente, tanto che ognuno si occupa del suo. A dire il vero, però, dietro il successo di Fedez, c’è molto anche di Annamaria Berinzaghi, detta Tatiana. Stiamo parlando della madre del rapper meneghino. La donna è infatti amministratrice unica di tutte le società del figlio e risulta essere alla guida di tutti i suoi affari. Le due holding di partecipazioni che controllano le altre società hanno incassato utili milionari. Nel dettaglio, laha ottenuto poco meno di 4 milioni di utili, mentre la Zdf ne ha incassati 1,6 milioni.

Buoni guadagni anche per la Autoscontri, neo società controllata che gestisce il noleggio di auto di lusso. A tal proposito, l’azienda ha raddoppiato sia l’utile che il fatturato. E che dire invece della Doom srl (il nome esteso è Dream of ordinary madness entertainment)? Anche in questo caso parliamo di numeri ottimi, anzi rappresenta il fiore all’occhiello della sua attività imprenditoriale, visto che ha incassato più di 10 milioni di euro portando in cassa più di 400 mila euro di utile. Ci sono poi altre società che chiuderanno il bilancio solo alla fine del 2023, quindi non è ancora possibile stabilire con precisione quanto porteranno a casa.

Fedez, quanto valgono le sue società?

Stiamo parlando di società come, gestita da Fedez insieme a Luis Sal.

Complessivamente il gruppo Fedez ha fatto registrare un utile di 6 milioni di euro, in attesa poi di scoprire quanto si dovrà aggiungere (o togliere, ma sembra improbabile) alla fine del bilancio delle altre società che chiuderanno i conto alla fine di quest’anno. Insomma, nell’insieme ora Fedez, o meglio le sue società, comprese le due holding che gestiscono le varie aziende, valgono ben 20 milioni di euro. Sembra proprio che il rapper lombardo sia diventato il nuovo re Mida dell’economia, visto che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Il grande merito, però, come dicevamo, è anche della madre, la quale ha chiesto al figlio di non mettere nemmeno un centesimo in tasca di quelli guadagnati.

A quanto pare, i soldi nella famiglia non mancano, quindi le società possono viaggiare da sole senza pensare al sostentamento degli imprenditori che le stanno dietro. Ciò ha permesso di accantonare tutti gli utili delle varie società a riserva straordinaria, oltre che a coprire in pochi casi le perdite pregresse. Rapper, opinionista, imprenditore, influencer. I successi di Fedez ormai non si contano, e oltre a essere in cima nei guadagni degli inluencer (anche se lui da artista non si considera tale, e per questo motivo difficilmente finisce in queste classifiche), sta diventando anche fenomeno pubblico capace di attirare l’attenzione pure della politica, qualora ci fossero problematiche che fanno discutere il Paese.

