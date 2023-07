Guadagni influencer in Italia, quanto incassano i divi del web?

Da diversi anni il mondo del web è divenuto un contenitore praticamente infinito, offrendo agli internauti anche la possibilità di creare contenuti personali. Nasce così la figura degli influencer, personaggi solitamente del web stesso che vengono contatati da altre aziende per promuovere un prodotto. Quanto guadagnano questi vip online per il loro lavoro? Scopriamolo insieme.

Un nuovo modo per far soldi

Non saranno dei veri e propri vip, ma se vengono definiti influencer, ossia coloro che sono capaci di influenzare le scelte degli altri, allora vuol dire che hanno davvero una certa popolarità. Naturalmente, ci sono tanti tipi di influencer, e ognuno è popolare nella propria personale cerchia di utenti. Ciò significa che più un influencer vanta contatti, più sarà famoso, quindi ambito dalle società di vendita. Sostanzialmente, il metro di popolarità di queste figure è semplicemente il numero di follower che vantano sui social. Se ad esempio su Instagram hanno migliaia di follower, allora avranno di conseguenza più persone a cui vendere un determinato prodotto, almeno potenzialmente. Stesso discorso anche su YouTube, dove il numero di iscritti al canale determina il successo di un creator.

Ad effettuare uno studio sul fenomeno dei guadagni degli influencer e in generale sul mondo digitale, ci ha pensato DeRev, società di strategia e comunicazione digitale. Scopriamo subito che si tratta di un mercato in netta crescita, con un giro di affari che arriva a 308 milioni di euro solo in Italia (il 10% in più rispetto allo scorso anno). Le stime inoltre ci dicono che alla fine il 2023 sarà ancora più ricco, visto che si prevedono introiti in aumento del 13%. I settori più redditizi sono quelli della moda e della bellezza, ma anche il Gaming va forte.

Guadagni influencer, quanto intascano?

Conservano ottimi numeri anche il settore dei viaggi, dello sport e del fitness.

I social dettano legge in questo senso. Un post su Facebook può arrivare fino a 5000 euro. Parliamo però di una piattaforma ormai in caduta libera. I grandi influencer infatti continuano a preferire Instagram, e infatti in questo caso una condivisione su questa piattaforma può fruttare addirittura 75 mila euro. TikTok e YouTube invece sfruttano la possibilità di arrivare alle persone tramite i video. In questo caso, i creator lanciano un proprio contenuto, e all’interno ci inseriscono prodotti di altre aziende per promuoverli e ottenere guadagni. Su TikTok il numero di creator è in grande aumento, cosa che ha portato a un leggero calo dei guadagni. Ad ogni modo, un posto su questa piattaforma, con soli 5 mila follower, può arrivar a guadagnare 250 euro. Su YouTube invece a parità di follower si può arrivare a 1500 euro.

Detto ciò andiamo finalmente a scoprire quali sono gli influencer più pagati d’Italia e quanto guadagnano:

5 – Giulia De Lellis , ex partecipante di Uomini e Donne, ha fatto la sua fortuna sui social. Ha 5 milioni di follower e guadagna circa 17 mila dollari a post;

, ex partecipante di Uomini e Donne, ha fatto la sua fortuna sui social. Ha 5 milioni di follower e guadagna circa 17 mila dollari a post; 4 – Mariano Di Vaio, modello e fashion blogger, con un post può arrivare a oltre 22 mila dollari;

modello e fashion blogger, con un post può arrivare a oltre 22 mila dollari; 3 – Gianluca Vacchi , grazie agli oltre 70 milioni di follower, con un post può guadagnare ben 78 mila dollari;

, grazie agli oltre 70 milioni di follower, con un post può guadagnare ben 78 mila dollari; 2 – Chiara Ferragni è in seconda posizione, e non ha bisogno di presentazioni. Con un post si porta a casa 94 mila dollari;

è in seconda posizione, e non ha bisogno di presentazioni. Con un post si porta a casa 94 mila dollari; 1 – Khaby Lame, 77 milioni di follower nel mondo e guadagni stratosferici. Con un singolo post può guadagnare fino a 315 mila euro. È lui il re degli influencer nel nostro paese.

Riassumendo…