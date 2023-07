Instagram a pagamento è più sicuro, arriva l’abbonamento a 13,99 euro

Follia? Può darsi, ma ormai il mondo sta andando in questa direzione. Anche Instagram sta per trasformarsi in un servizio a pagamento. Il social infatti promette una maggiore protezione ai profili che decideranno di pagare un canone di 13,99 euro al mese. Vediamo di cosa si tratta.

L’abbonamento che non ti aspetti

Ormai è letteralmente scatenato il gruppo Meta, visto che in una giornata ha lanciato ben due nuove iniziative. Oltre all’abbonamento a Instagram, di cui a breve parleremo nel dettaglio, c’è anche il nuovo social denominato Thread che promette di fare spietata concorrenza a Twitter. Detto ciò, concentriamoci finalmente sul nuovo servizio che l’azienda di Zuckerberg vuole lanciare ai suoi iscritti. Si chiama Meta Verified, e offre l’autenticazione del profilo con una spunta blu e soprattutto una maggiore protezione dell’account. Il servizio è già operativo in Oceania e negli Stati Uniti, ma ora sta per approdare anche in Europa, Italia compresa.

La società ha infatti affermato che nei prossimi giorni il servizio sarà disponibile anche nel nostro paese.

Per ottenerlo c’è da compilare una lista d’attesa. È possibile fare domanda seguendo le procedure indicate sulla pagina ufficiale. Oltre all’account verificato, il servizio come detto offre una protezione maggiore del proprio account, ossia ne scongiura i furti, ormai fenomeno sempre più presente nel mondo del web. Inoltre, sarà possibile contattare una persona incaricata per risolvere vari problemi che si possono presentare sulla piattaforma. Insomma, un servizio clienti quasi personalizzato che permette di facilitare il funzionamento del social.

Instagram a pagamento, il prezzo varia

Se 13,99 euro al mese vi sembrano tanti, non avete ancora sentito qual è il prezzo per chi si abbona da smartphone.

Infatti, Meta ha deciso che abbonarsi da fisso costa tale somma, mentre invece se si utilizza lo smartphone e, e quindi si sfrutta il sistema, il costo diventa addirittura di 16,99 euro. Questo perché sia Google che Apple hanno imposto una percentuale per tale sottoscrizione, qualora si dovessero utilizzare i loro dispositivi (in pratica si trattengono dei costi per la transazione del pagamento). Meta Verified da marzo è già disponibile negli USA, mentre in Australia e Nuova Zelanda è già disponibile da prima ancora. Come detto, include anche la spunta blu di, la quale si ottiene inviando anche un documento di identità valido.

Insomma, Instagram a pagamento sembra aver risolto quello che era uno dei problemi maggiormente riscontrati dagli utenti, ossia le veridicità di alcuni profili, oltre che naturalmente quello di risolvere il problema dei furti dell’account. È senza dubbio grottesco però che per avere quest’ultimo servizio gli utenti debbano pagare, come se invece coloro che non pagheranno mensilmente non hanno diritto a una protezione efficace al 100% contro questo tipo di problemi. Come detto già nel nostro incipit, si va verso la follia più sfrenata. E noi stiamo accettando questa corsa senza freni senza nemmeno più mantenere il controllo del volante.

