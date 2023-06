Quanto guadagnano gli YouTuber: ecco come vengono pagati e come hanno successo

La vicenda degli Youtuber The Borderline, il cui canale è stato chiuso dopo l’incidente in cui è rimasto ucciso un bambino di 5 anni, ha riportato in auge in tema dei guadagni degli youtubers, guadagni che in alcuni casi possono arrivare a cifre davvero astronomiche. Ci si chiede, infatti, da dove arrivano gli introiti dei video più cliccati e come fanno a guadagnare. Grazie a Youtube, alcuni giovani sono diventati milionari e comunque riescono a guadagnare davvero bene. Ovviamente non è semplice; non è che basta aprire un canale youtube e automaticamente si diventa ricchi in men che non si dica.

Come fanno a guadagnare gli youtubers

Il mercato del lavoro è cambiato, accanto ai lavori tradizionali stanno crescendo a vista d’occhio quelli legati al mondo digitale e nei prossimi anni ci sarà uno sviluppo ancora più concreto. Le nuove professioni si sviluppano in poco tempo e chi riesce a fare strada, non di rado, è in grado di guadagnare anche molti soldi.

Il segreto del successo

È il caso degli youtuber. Su Youtube ogni giorno vengono caricati 500 ore di video e vengono visualizzati milioni di video per più tempo, anche più di un’ora. Guadagnare su Youtube è possibile ma non è facile come si pensa. Prima di tutto bisogna aprire un canale Youtube e richiedere la monetizzazione quando si raggiungono mille iscritti e 4000 ore di visualizzazione raccolte in un anno.

Ovviamente le regole sono chiare, si possono caricare solo video fatti personalmente dal creator o di cui si ha l’autorizzazione. Questo però non basta, infatti per chi gestisce il canale Youtube, è fondamentale l’interazione. Google Adsense paga agli youtuber il 68% delle entrate di Adsense ma contano molto i commenti e like che il video riceve.

Quindi la sola visualizzazione non conta. Più un video genera like e commenti e più aumenta il potenziale e quindi le entrate. Gli importi variano, ma mediamente si parla di 1 euro ogni mille visualizzazioni, che possono diventare anche 2 euro o scendere a 50 centesimi.

Come dicevamo, però, contano molto le interazioni, per cui più alte saranno più le inserzioni pubblicitarie si dirigeranno verso quel contenuto. I video più quotati, di solito, sono quelli educativi o i tutorial.

Quindi, il primo passo è arrivare ad avere non solo molti iscritti al canale ma anche molte interazioni. A questo punto sarà più facile innescare un circolo virtuoso fatto di visualizzazioni e interazioni, anche perchè è lo stesso Youtube a dare rilevanza ai contenuti che piacciono al pubblico.

Una volta che lo youtuber raggiunge una certa notorietà, il guadagno non dipende più solo da Google o Youtube ma da altri introiti. Infatti, molti ottengono collaborazioni, partecipano ad eventi, pubblicano libri, fanno consulenze e campagne pubblicitarie.

Quanto guadagnano gli YouTuber: ecco come vengono pagati e come hanno successo

Tra gli Youtuber più ricchi al mondo ci sono lo stuntman Jimmy Donaldson, MrBeast, che nel 2021 ha guadagnato 54 milioni di dollari con 10 miliardi di visualizzazioni, ma anche Jeffree Star, 200 milioni di dollari e il 12enne Ryan Kaji, che con i suoi giochi per bambini è diventato già milionario.

In Italia tra i più noti ci sono i Me contro Te; il loro canale conta 6 milioni di iscritti, e secondo Youtubers.me guadagnano tra i 100 mila e 600mila euro al mese. Si possono annoverare anche Cicciogamer e FaviJ.

Riassumendo