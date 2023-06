Quali sono i lavori che fanno diventare ricchi? A volte si intraprende un percorso di studi guardando solo alle proprie aspirazioni, ma non si considerano gli sbocchi e neppure quanto si potrebbe guadagnare con un certo lavoro. In realtà esistono moltissimi mestieri che sono davvero strapagati o che comunque permettono di guadagnare abbastanza soldi. Ovviamente non è matematico pensare di fare un certo tipo di lavoro e guadagnare. Sfruttando bene le proprie potenzialità è possibile fare un tipo di mestiere e avere moltissimo denaro a disposizione. Esistono i lavori dove si guadagna davvero bene e quali sono?

I lavori più pagati che permettono di avere stipendi alti

Tra i lavori che permettono di guadagnare bene o benissimo, e quindi crearsi una buona rendita, c’è sicuramente il lavoro di ingegnere, ma anche broker finanziario, nonché consulente finanziario, chirurgo, notaio, dirigente, imprenditore e influencer.

Potenzialmente con questi lavori è davvero possibile arrivare a prendere stipendi alti.

Ad esempio il notaio può arrivare a guadagnare anche 265 mila euro lordi all’anno o di più, il medico chirurgo una media di 75mila euro l’anno. Cifre importanti anche per chi sceglie la professione di dirigente, imprenditore o influencer. Chiaramente il successo non è mai scontato e dipende da molte variabili.

Anche un titolare di farmacia può guadagnare bene (60mila euro l’anno), così come un pilota di aereo (74.400 euro lordi all’anno) e un Web Marketing Manager, fino a 57mila euro lordi.

Accanto ai lavori che fanno diventare ricchi, ci sono anche le città per ricchi.

Infatti molti paperoni scelgono di vivere in determinate città come Londra, dove figurano migliaia di ricchi. Anche a Tokyo, Singapore, New York, Hong Kong, Francoforte e Città del Messico vivono parecchi paperoni, così come a Parigi, Osaka e Pechino.

Ecco i lavori stra pagati che fanno diventare (quasi) ricchi

Quando si parla di, però, non si può dimenticare che serve anche una buona capacità di ottimizzare il reddito e farlo crescere . Non è un caso che chi ha uno spirito imprenditoriale maggiore, chi riesce a sviluppare un piano finanziario scritto, risparmia, non accumula debiti, si circonda di di professionisti con alte competenze e vive al di sotto delle proprie possibilità senza fare investimenti azzardati, avrà sicuramente più possibilità di diventare ricco.

Guardando agli Stati Uniti, ad esempio, ci sono dei lavori che fanno davvero guadagnare. Un atleta professionista, ad esempio, guadagna 66.622,51 euro, un analista finanziario guadagna mediamente 51.116,93 euro, c’è poi l’esempio dell’imprenditore americano, che riesce a guadagnare 56.607,05 euro, si tratta però di cifre medie perché alcuni imprenditori guadagnano molto di più. Negli Stati Uniti, anche gli avvocati guadagnano molto bene: il reddito medio è di 57.653,55 euro, mentre un commercialista percepisce mediamente 59.685,38 euro.

Come si nota, quindi, alcuni lavori permettono di ottenere delle ottime rendite e guadagnare cifre davvero importanti. È anche vero che tutto dipende dalle proprie capacità e anche un pizzico di fortuna che non guasta. In ogni caso, sulla carta alcuni lavori permettono davvero di diventare ricchi o comunque guadagnare molto bene rispetto ad altri.

