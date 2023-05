Quanto guadagna Re Carlo III, ecco il suo patrimonio e i segreti dell’incoronazione

Manca pochissimo all’incoronazione di Re Carlo III, evento mondiale che si svolgerà sabato 6 maggio nell’Abbazia di Westminster, e che terrà incollati alla tv milioni di persone in tutto il mondo, interessate da sempre alle vicende e curiosità della famiglia reale inglese. Dopo la dipartita della Regina Elisabetta lo scorso settembre, Carlo sarà finalmente incoronato Re e la moglie Camilla regina. In questi mesi in tanti si sono chiesti che Re sarà Carlo. Difficile prendere il posto della madre, che non solo ha regnato per 70 anni, ma ha dimostrato un carisma che difficilmente potrà essere replicato nel presente.

Tra le varie indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, c’è anche quella legata a quanto guadagna Carlo III. I rumors parlerebbero di un patrimonio anche superiore a quello di Queen Elizabeth II. Merito del suo spirito imprenditoriale ma anche della sua capacità di gestire le finanze, tanto cher i tabloid lo hanno sempre chiamato Re parsimonioso.

Quanto guadagna Carlo III, un patrimonio di 600 milioni di sterline

Secondo il Sunday Times, Carlo III potrebbe vantare un patrimonio di 600 milioni di sterline, piazzandosi tra i primi 250 uomini più ricchi del Regno Unito. La Regina Elisabetta, invece, poteva contare su un patrimonio di 370 milioni di sterline. Si tratta, in ogni caso, di cifre non certe, in quanto i dati pubblicati dalla rivista non tengono conto dei possedimenti della Corona e delle proprietà private, di cui non ci sono dati sicuri. Considerando, ad esempio, anche Buckingham Palace e altri possedimenti, la cifra diverrebbe molto più elevata. I profitti di Re Carlo derivano dalle proprietà reali, agricole, commerciali e da vari investimenti.

Fino al 2022 ha gestito il Ducato di Cornovaglia, aumentando i profitti annui del 42,6% in 11 anni e sfruttando 25,4 milioni di sterline all’anno.

Curiosità

Da considerare anche la Crown Estate, le tenute di Sandringham e di Balmoral, che valgono 210 milioni di sterline la seconda e 245 milioni di sterline la prima.

Intanto, siamo arrivati anche alla Vigilia dell’incoronazione di Re Carlo III, un evento che non andava in scena dal 1953. Milioni di persone assisteranno al corteo che vedrà Carlo e Camilla andare da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster. La polizia di Londra è pronta all’operazione «Golden Orb». La più grande mobilitazione di sicurezza vista a Londra, che non solo dovrà sorvegliare il nuovo Re ma anche cento capi di stato in arrivo da tutta Europa. Per l’occasione sono stati impiegati 11mila agenti, centinaia di telecamere e droni in grado di identificare chiunque sosti nell’area.

L’evento inizierà alle ore 12 italiane, ore 11 locale. Il Re e la Regina partiranno con una processione che comincerà alle 10.20 ora locale, a bordo della Diamond Jubilee State Carriage. La cerimonia sarà officiata dall’arcivescovo di Canterbury, che ungerà con l’olio sacro dell’incoronazione il nuovo Re Carlo III e gli porrà sul capo la corona di Sant’Edoardo.

A partecipare alla cerimonia saranno tutti i membri della famiglia reale britannica con il loro ruolo. Il Principe George, figlio di William e Kate, avrà un ruolo di primo piano come paggetto. Oltre ai reali britannici, parteciperanno all’evento 2mila persone. Tra gli invitati italiani troviamo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma anche Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, immobiliarista che ha sposato Beatrice di York, figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea. Ci saranno anche Andrea Bocelli e Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera House di Londra.

Incoronazione di Re Carlo III, come vederla in Tv

Dopo la cerimonia Re Carlo e Camilla sfileranno per le strade di Londra fino a Buckingham Palace, dove poi saliranno sul balcone per salutare il pubblico.

Chi si trova a Londra può seguire la cerimonia sui maxi schermi ad Hyde Park, Green Park e St James’s Park.

Oppure appostarsi lungo il percorso.In Italia si potrà seguire la diretta tv dalle 11,45 alle 15,30 su Rai 1 nello speciale Tg1, dalle 11 nello speciale Rainews24, su Canale 5 nell’edizione speciale di Verissimo dalle 10.45 alle 15.45E ancora su SkyTg24 dalle 11 alle 14,30 e su La 7 con la consueta Maratona di Mentana dalle 9,40 alle 13,30.