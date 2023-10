Le famiglie fanno sempre meno figli e non è un caso. Il problema della bassa natalità in Italia ha certamente molte cause ma quella legata ai costi per mantenere un figlio è la più importante di tutte, la ragione per cui molte famiglie rinunciano ad averne più d’uno. Con l’inflazione, poi, crescere un figlio costa ancora più caro. A dirlo è l’Osservatorio mensile di Findomestic, secondo cui, ormai, le famiglie spendono mediamente 462 euro per ogni figlio al mese. Questo vuol dire che avere due figli richiede una spesa di quasi mille euro mensili per mantenerli.

Quanto costa mantenere un figlio nel 2023? Inflazione e stipendi bassi frenano le famiglie

Se consideriamo gli stipendi italiani, i rincari e tutti i costi che le famiglie devono sobbarcarsi ogni mese (mutui, affitti, bollette, carburante, spesa alimentare etc) è chiaro che arrivare a fine mese con più figli non è affatto semplice.

Mantenere un figlio costa quasi 500 euro al mese, il 15% in più rispetto a un anno fa e non è affatto poco. Secondo i dati dell’Osservatorio mensile di Findomestic, tra i costi che incidono di più si trovano quelli legati all’abbigliamento, le spese scolastiche e gli alimentari, seguono altre spese come viaggi, trasporti e salute. Le famiglie per correre ai ripari cercano di tagliare le spese non necessarie. Il 14% taglia quelle non fondamentali, il 36% rinvia altri acquisti per la famiglia, il 32% rinuncia ad effettuare altre spese.

Il dato certo è che ad oggi mantenere un figlio costa molto caro e infatti chi non ne ha, almeno 4 su 10, non vogliono averne in futuro ma tutti sono d’accordo che il governo dovrebbe offrire più sostegni economici alle famiglie. Per il 55% degli intervistati è fondamentale anche garantire un lavoro stabile ai genitori e per il 51% bisogna puntare al sostegno nelle spese per asilo o baby sitter.

L’inflazione e il rincaro dei prezzi rappresenta una preoccupazione costante per le famiglie, considerando anche il calo del potere di acquisto.

Tra i 96mila e i 183 mila euro in 18 anni

Per almeno 8 su 10, infatti, i rincari continuano a rappresentare un problema e molti pensano che i prezzi continueranno a crescere. Ecco perché molte famiglie sono frenate rispetto ai consumi.

Di recente, anche i dati Istat rielaborati da Banca d’Italia avevano calcolato quanto costa mantenere un figlio dalla nascita fino a 18 anni. In quel caso si parlava di 640 euro al mese. Costi che comprendevano la spesa alimentare per i figli, spese per i trasporti, tempo libero, sport e istruzione, ma anche abbigliamento e salute. Le voci più care sono quelle legate ai prodotti dell’infanzia come i pannolini ma anche la scuola. Secondo il sito Moneyfarm citato da Tpi, per mantenere un figlio da 0 a 18 anni servono tra i 96mila e i 183 mila euro.

Oltre al problema dei rincari e dell’occupazione, anche garantire migliori condizioni di lavoro delle donne è sicuramente fondamentale per rialzare il tasso di natalità. A proposito, il ministro Giorgetti aveva parlato di recente della possibilità di far pagare meno tasse a chi ha due figli. Il problema, però, è soprattutto legato agli stipendi troppo bassi per poter pensare di avere più di un figlio, almeno per una bella fetta di famiglie italiane.

