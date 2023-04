Meno tasse per chi fa due figli, la proposta di Giorgetti per scommettere sulla natalità

In un futuro neanche troppo lontano chi ha due figli o più potrebbe avere un vantaggio non da poco. Meno tasse a chi fa figli. Si può riassumere così l’intenzione del governo di premiare le famiglie che decidono di allargare il nucleo. Meglio ancora se due. L’obiettivo è quello di investire sulle nascite e quindi ridurre le tasse a carico delle famiglie. Si parlerebbe, insomma, di una sorta di bonus 110 per cento pensato proprio per aumentare la natalità. Al Salone del Mobile, Giorgia Meloni, ha dichiarato che il governo vuole incentivare la natalità, che in Italia si trova al minimo storico: meno di sette neonati per dodici decessi ogni mille abitanti, quindi 1,5 milione di residenti in meno rispetto al 2014.

Meno tasse per chi fa due figli, la proposta di Giorgetti per incentivare le famiglie ad allargare il nucleo

Come scrive Il Foglio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sta lavorando a una proposta ad hoc, proprio legata alla natalità.

Nei prossimi giorni la proposta sarà formalizzata ma si può riassumere così: le famiglie con due figli non pagheranno le tasse. L’unica cosa ancora non chiara è di quali tasse si tratta. Secondo i primi rumors, la proposta riguarderebbe solo i nuclei con due figli o più, quindi già quelli con un figlio rimarrebbero esclusi ma è chiaro che si attendono ulteriori conferme.

Prossimamente, il ministro, come ha scritto nel Documento di economia e finanza, dovrebbe aumentare il flusso di immigrati che arrivano e restano nel nostro Paese per ridurre il rapporto debito/Pil. Mentre sul lungo termine, si punta proprio a sostenere la natalità. L’idea, quindi, è quella di superare il concetto di sgravi proposti alle famiglie ma ridurre direttamente le tasse da pagare.

I precedenti in Europa

Non è ancora chiaro se saranno sul reddito, sul lavoro o sul patrimonio.

L’Italia – se la proposta andrà in porto – sarà il secondo paese a puntare sulla natalità. In Europa solo l’Ungheria di Viktor Orbán, ha offerto alle donne che hanno almeno 4 figli di non pagare più le tasse.

In Italia, la natalità è scesa davvero ai minimi. Nel 2022, secondo l’Istat, ci sono stati 397 mila parti, numeri molto bassi dai tempi dell’unità d’Italia. Come sottolinea Numeri, approfondimento di Sky TG24, l’ultimo anno in cui si è registrato un aumento dei nati è stato il 2008, quando si toccò la soglia di 577mila.

Il nostro paese, insomma, ha bisogno di più nascite, bisogna assolutamente incentivare le famiglie a fare più figli – secondo il governo. ne va della tenuta del nostro sistema economico e sociale. L’esecutivo, insomma, come priorità ha quella scommettere sulla natalità. Togliere le tasse a chi ha ha più figli forse potrebbe essere solo il primo passo verso un cambiamento epocale.