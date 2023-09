Quanto costa mangiare una pizza al ristorante? Ce lo svela l’indagine di Altroconsumo

La pizza è la pizza. Non solo è l’emblema dell’italianità ma anche del gusto. Quando si va a cena fuori, è davvero difficile rinunciare a una buona pizza, ancor più se di qualità. Il problema è che anche questo amato prodotto italiano è aumentato di prezzo, un po’ come tanti altri prodotti presenti sul mercato.

Quanto costa, quindi, oggi mangiare una pizza al ristorante? Andare a cena fuori costa di più rispetto al passato, colpa dell’inflazione e dei rincari delle materie prime che hanno portato al rialzo la maggior parte dei cibi.

I prezzi della pizza fuori in 18 città

Altroconsumo ha svolto uno studio che analizza il prezzo della pizza da nord a sud basandosi sui dati Istat forniti al ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’analisi rivela quanto spende una famiglia di 4 persone per una Margherita e una birra o una Coca-Cole basandosi su 18 città italiane. I dati si riferiscono a gennaio 2023 e includono il coperto e il servizio, dove inclusi.

In sostanza si va da 7 euro a Bari fino a 19,50 di media a Milano. La città meno cara è Pescara. In questo caso la ricerca ha appurato che per una pizza, una bevanda e un coperto si spendono mediamente 8,84 euro, mentre a Macerata, la spesa media è di 13,43 euro.

Le variabili in gioco sono tante. Prima di tutto al Sud i prezzi sono più convenienti che a Nord. A Bari, Catanzaro e Napoli, una pizza costa meno che a Milano e Bolzano. Nelle prime tre città il prezzo medio è di 10 euro, mentre a Milano e Bolzano si superano i 12 euro. Molto, poi, dipende anche dalla vocazione turistica. Più una città è turistica e più i prezzi sono alti.

Milano è la città dove si confermano i prezzi più variabili

Quindi, in città come Venezia o Firenze, ad esempio, la spesa minima per una pizza è di 10 euro e massimo 18,50 euro nel caso della città veneta e di 9 e 18 euro per il capoluogo toscano.

Milano, invece, è la città dove si notano discrepanze maggiori. Nella città meneghina per una pizza si possono spendere da 7,50 euro a 19,50 euro. Molto dipende dal quartiere, il tipo di locale e le materie prime utilizzate. Come anticipato, però, si tratta di prezzi riferiti a gennaio, quindi c’è la possibilità che nel frattempo questi abbiano subito nuovi aumenti.

Guardando ai dati riferiti alle varie città, quindi, a Pescara una pizza può costare mediamente 8,84 euro, a Napoli 9,20 euro, a Catanzaro 9,71 euro, a Bari 9,75 euro, a Cagliari 9,97 euro e a Roma 10,10 euro. A Trieste, invece, in base ai dati considerati, una pizza può costare 10,08 euro, a Genova 10,31 euro, a Torino 10,49 euro, ad Aosta 10,51 euro, a Perugia 10,58 , a Siracusa 11,15 euro e a Bologna 11,28 euro.

Come si nota dall’analisi di Altroconsumo, quindi, non solo i prezzi sono molto variabili ma dipendono anche dalla città, dal quartiere e dal tipo di materie prime. In ogni caso, la pizza si conferma un piatto irrinunciabile per gli italiani e anche se il prezzo, nel tempo, è aumentato, difficilmente si rinuncia a una buona pizza a cena. Attenti, però, perché dall’autunno per gli italiani saranno previsti nuovi rincari.

