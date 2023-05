Quanti soldi servono per essere felici: la scienza ha quantificato la cifra (e non è altissima)

Quanti soldi servono per essere felici? Essere felici non è scontato e neppure facile. Spesso si pensa che basta poco per esserlo e magari è anche vero. Altre volte si cerca persino di trovare una risposta nella scienza e cercare di quantificare la felicità. Come fare, quindi, a vivere sereni, senza troppi problemi economici, stress e problemi di vita quotidiana che ci mettono in difficoltà? Il detto “i soldi non fanno la felicità” ha fondamento in molte condizioni, ma bisogna ammettere che per vivere senza tanti pensieri i soldi servono eccome. Al giorno d’ oggi è importante avere una casa di proprietà o poter guadagnare per stare in affitto, ma è altrettanto fondamentale avere i soldi per fare la spesa, pagare le bollette, togliersi qualche sfizio e provvedere alle spese necessarie.

Alcune teorie su soldi e felicità spiegate facili

In una società in cui il tempo libero è sempre più importante, bisogna anche considerare il fattore soldi, che almeno alla base va di pari passo con la serenità.

Chi vive nei paesi ricchi solitamente ha bisogno di più soldi per essere felice

Quindi,? Non è una domanda facile da rispondere. Fino a pochi anni fa, alcune teorie confermarono che avere troppi soldi invece di rendere felici poteva essere dannoso.Negli ultimi tempi, invece, sono nate alcune teorie secondo cui avere più denaro a disposizione rende più felici. I dati sono stati analizzati nel 2020 da parte di alcvuni scienziati dell’Office for National Statistics e dall’Happy Planet Index, nell’ottica di capire quanti soldi servono a una persona per essere davvero felice. In realtà, non si parla di cifre astronomiche, quindi la risposta non è avere milioni di euro ma basterebbero 38.882 euro all’anno. Esattamente così.Guadagnando questa cifra è possibile stare sereni, perché è sufficiente per avere una casa, pagare spese, bollette, auto e qualche sfizio.

Diversa, invece, la teoria dello studioso Matthew Killingsworth dell’Università della Pennsylvania, secondo cui più soldi si hanno più si riesce ad essere contenti.

Uno studio del 2018, svolto dal team di Andrew T. Jebb della Purdue University e dell’Università della Virginia, intitolato «Happiness, income satiation and turning points around the world», ha invece appurato che chi vive nei paesi ricchi solitamente ha bisogno di più soldi per essere felice. La ricerca ha tentato di comprendere se la felicità va di pari passo con l’aumento del denaro a disposizione o se ad un certo punto avere tanti soldi non è più sufficiente ad essere contenti. Il sondaggio ha interessato milioni di persone e il risultato sembra sorprendente.

Per essere felici basta arrivare ad un totale di soldi, andare oltre spesso è associato a valutazioni di vita meno soddisfacenti. Nei paesi ricchi, tendenzialmente quelli Occidentali, si può quantificare una soglia di denaro ideale. Secondo lo studio, basterebbero 95mila dollari ossia 87mila euro per avere una qualità della vita soddisfacente a livello materiale. Emotivamente parlando, invece, basterebbero anche tra i 55mila e i 69 mila euro all’anno. Che bisogna dirlo, non sono cifre astronomiche ma di certo non sono tantissimi quelli che possono averli a disposizione.

Quanti soldi servono per essere felici: la scienza ha quantificato la cifra

Altri punti emersi dalla ricerca sono che gli uomini hanno meno bisogno di soldi per essere felici rispetto alle donne e le persone più ricche, di solito, hanno bisogno di più denaro, proprio perché hanno un tenore alto. Ovviamente si tratta di pura teoria. Infatti, guardando solo all’Italia, il salario medio annuo è di 29,500 euro e quindi vorrebbe dire che la maggior parte delle persone sono molto lontane dalla cifra ideale per raggiungere la felicità. Insomma, le variabili sono tante da considerare e spesso basta anche molto meno per trovare la tanto agognata serenità terrena.

Quanti soldi servono per essere felici, quindi? Ci sono varie teorie valide, ma quelle più popolari confermano che per essere felici non servono milioni di euro ma basta arrivare a una cifra annuale compresa tra 55mila e 70mila euro l’anno. Di certo non pochi.