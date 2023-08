Quando torna il caldo? Le ultime previsioni dopo la tempesta Betty, l’estate non molla

L’arrivo della tempesta Betty ha fatto crollare le temperature un po’ ovunque in Italia, facendo pensare a molte persone che il gran caldo di quest’ultima estate fosse ormai soltanto un ricordo. Le cose però non stanno esattamente così. Per prima cosa, è doveroso ricordare che soltanto un anno fa il caldo ha bussato alle porte della penisola nella seconda metà del mese di ottobre, rendendo per certi versi storica la cosiddetta Ottobrata del 2022. In secondo luogo, in meteorologia è raro, se non impossibile, trovare cambi stagionali improvvisi. Ecco perché è ancora presto per cantare vittoria, almeno per chi si augurava che con la tempesta Betty (in Italia chiamata Poppea) si potesse chiudere in maniera definitiva il capitolo legato a quest’estate.

Previsioni 30 agosto: la tempesta Betty si allontana

Le previsioni di domani, mercoledì 30 agosto, danno la tempesta Betty in allontanamento dall’Italia. A risentire maggiormente degli strascichi del vortice depressionario saranno le regioni centrali, in particolare quelle sul versante tirrenico, dove fin dalle prime ore del mattino sono previsti rovesci e temporali.

Quando torna il caldo: temperature in leggero rialzo dal 31 agosto

Nel corso della giornata il maltempo si sposterà poi sulle regioni della costa adriatico, con fenomeni localmente intensi. Meteo meno instabile invece al Nord e al Sud, con venti tesi che continueranno a provenire dai quadranti occidentali e temperature stabili.

Dopo l’addio definitivo alla tempesta Betty, ampie schiarite sia al Nord che nelle regioni centrali e meridionali, con qualche lieve fenomeno a carattere temporalesco che potrebbe registrarsi nelle aree interne della penisola. Cambia anche il quadro relativo alle temperature, in leggero rialzo un po’ ovunque: al Nord i valori saranno compresi tra i 24 e 28 gradi, al Centro la massima sarà tra i 23 e 27 gradi, al Sud invece tra i 26 e 30 gradi.

Previsioni per i primi giorni di settembre

Quadro stazionario anche nei primi giorni di settembre, con le temperature che potranno salire di qualche ulteriore grado rispetto alla giornata di giovedì 31 agosto. In particolare al Sud i valori massimi potrebbero dunque tornare stabilmente intorno ai 30 gradi. Temperature ancora estive dunque, di certo non di fine estate.

Insomma, impossibile pensare che il caldo sia finito. Dopo alcuni giorni di quiete, le temperature torneranno ad alzarsi ancora. In particolare, sarà dal 3 settembre, secondo gli esperti meteo, che il caldo si farà sentire nuovamente con il ritorno di temperature decisamente più estive. La buona notizia, però, è che non vivremo più i giorni africani come a luglio e durante la scorsa settimana. Infatti, già dal 10 settembre, il caldo potrebbe subire un nuovo stop. Forse quello decisivo, che ci accompagnerà definitivamente verso l’autunno. Ora non ci resta che attendere le prossime previsioni meteo.

Riassumendo

– La tempesta Betty ha portato il fresco in tutta Italia, con un crollo repentino delle temperature anche di oltre 10 gradi.

– Domani, mercoledì 30 agosto, gli ultimi strascichi della tempesta colpiranno al mattino le regioni tirreniche e nella seconda parte di giornata le regioni affacciate sulla costa adriatica.

– Sempre nella giornata di domani le temperature si attesteranno sui valori intorno ai 20-25 gradi.

– Da giovedì 31 agosto e nei giorni successivi assisteremo invece a un rialzo dei valori delle temperature e ad ampie schiarite su tutto il territorio.

– Specialmente al Sud i valori massimi potrebbero tornare ad attestarsi intorno ai 30 gradi.