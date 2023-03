Quando si festeggia Pasqua 2023 e quali sono le date di vacanza a scuola

Archiviata la festa di Carnevale, già si pensa a quando cadrà Pasqua nel 2023 e quali saranno le date di vacanza a scuola.

Come tutti sapranno, non c’è una data fissa per i festeggiamenti di tale ricorrenza perché il giorno varia di anno in anno. Il motivo è che esso viene fissato in base al calendario lunare per cui cade la prima domenica dopo la prima luna piena dell’equinozio di primavera.

Più nel dettaglio, esso può cadere in un arco temporale di trentacinque giorni: dal 22 marzo nel caso la prima luna piena si verifichi il 21 marzo fino al 25 aprile se la luna nuova cade il 18 aprile e il giorno successivo è lunedì.

La Pasqua è una delle festività più importanti della religione cristiana se non la più importante. Il motivo è che in tale giornata si celebra la resurrezione di Cristo, figlio di Dio, morto sulla croce per salvare l’umanità dal peccato.

La Settimana Santa

La Pasqua, come abbiamo spiegato, non ha una data fissa come il Natale ma cade sempre la prima domenica successiva alla prima luna piena dopo l’equinozio di primavera.

In questo 2023 sie di conseguenza il giorno seguente sarà il lunedì dell’Angelo.

Si tratta, come detto, della festività più importante della religione cristiana insieme a tutta la Settimana Santa che inizia con la Domenica delle Palme. In tale giornata si celebra l’entrata di Gesù a Gerusalemme che viene acclamato come figlio di Davide e messia.

Il Lunedì Santo è considerato invece il giorno dell’amicizia, quando Gesù si recò a Batania insieme con i suoi tre amici Lazzaro, Maria e Marta. C’è poi il Martedì che è definito il giorno dello sdegno, quello che il Salvatore ebbe verso alcuni commercianti che trasformarono il tempio in luogo di mercato.

Il giorno del tradimento di Giuda per 30 denari è invece il Mercoledì mentre il Giovedì si ripete il lavaggio dei piedi fatto da Cristo durante l’ultima cena. Il Venerdì Santo è la giornata della morte di Gesù sulla croce e si celebra con la via Crucis mentre Sabato è il giorno della liturgia delle Ore. Non viene celebrata l’eucarestia e la comunione è concessa solo ai malati in punto di morte.

Date vacanze a scuola per la Pasqua 2023

Di solito sempre quattro i giorni di festa a scuola in occasione della Santa Pasqua. Partiamo dall’Abruzzo dove non si andrà a scuola da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 così come in Basilicata, Calabria e Campania. Inoltre in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Non si andrà a scuola per la Pasqua 2023 da giovedì 6 a martedì 11 aprile anche nel Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte. E ancora in Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

Per quanto concerne la Valle d’Aosta, sul sito della regione come date ci sono quelle dal 6 al 10 aprile. Per la regione Veneto sul sito della regione c’è scritto che le vacanze per la Pasqua 2023 ci saranno dal 6 all’8 aprile per cui si crede si estenderanno fino al 10 aprile. A Bolzano lo stop delle lezioni infine ci sarà dal 6 all’11 aprile così come a Trento.

